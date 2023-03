Maternités de Carhaix et de Landerneau : réponses attendues fin mars

La date se rapproche, au 3 avril, la loi Rist va s'appliquer. Elle plafonne les honoraires des soignants vacataires, particulièrement des médecins anesthésistes, très recherchés, et indispensables au fonctionnement des service de chirurgie et de maternité.

A Carhaix et Landerneau, les hôpitaux n'excluent pas de devoir fermer les services s'ils n'ont pas assez d'anesthésistes aux tableaux de service. Au moins temporairement. Car parfois, c'est la perspective de rémunération qui attire les professionnels dans les petits établissements. Et ces soignants intérimaires pourraient ne plus être tentés de venir, en centre Finistère notamment. Ils négocient pour le moment avec les agences régionales de santé.

Plusieurs élus ont écrit au ministère de la Santé, comme Mélanie Thomin (députée NUPES de la 6e circonscription du Finistère), mais les réponses tardent à venir. "Le ministre nous renvoie aux Agences régionales de santé", explique la parlementaire du kreizh Breizh. "Nous sommes dans une période de concertation où nous attendons des réponses de l'ARS Bretagne et des garanties concernant le maintien de nos services."

Mais une date semble se dessiner. "La seule date officielle que j'ai reçue pour un dialogue avec l'ARS et la direction du CHU de Brest, c'est le 27 mars, ça nous paraît un peu tardif."