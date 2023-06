Maternités fermées : "Certaines mamans ne veulent pas d'une nouvelle grossesse dans le Sud-Vienne"

"Les femmes enceintes du montmorillonnais doivent se rendre à Poitiers, Châtellerault, Limoges ou même Châteauroux pour accoucher", raconte Aurélie Bourry, la dernière sage-femme installée à Montmorillon. Cela représente une heure de route en temps normal, "et c'est bien sûr plus long quand il y a des arrêts avec les contractions". Cette situation est son quotidien depuis cinq ans maintenant et la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre (30 minutes de route).

Formations pour les pompiers et accouchements à domicile

Aurélie Bourry est donc disponible pour ses patientes 7j/7 et 24h/24. "Je ne coupe pas mon téléphone", raconte-t-elle, notamment pour les situations d'urgences. Chaque année, elle pratique entre 4 et 5 accouchements à domicile. Elle encadre aussi régulièrement des formations pour les pompiers montmorillonnais. "C'est une obligation pour eux", explique la soignante. Mais elle admet que voir le camion de pompiers arriver chez soi dans un moment aussi stressant peut-être marquant, "même quand tout se passe bien".

Un stress pour les parents

Aurélie Bourry reconnait que certaines de ses patientes restent très inquiètes plusieurs années après l'arrivée de leur enfant. "Elles gardent un souvenir amer, avec la non-volonté de refaire un bébé tant qu'elles habitent dans le Sud Vienne. Je trouve ça vraiment dommage!". Déclencher les accouchements, en organisant un déplacement vers la maternité, n'est pas non plus une solution. "Il faut remplir de nombreux critères qui ne rendent pas cette option plus simple", détaille Aurélie Bourry.

La dernière maternité fermée dans le Poitou est celle de la clinique Inkermann à Niort . Il en reste maintenant cinq dans le Poitou : hôpital de Niort, CHNDS, hôpital de Châtellerault, CHU de Poitiers et Clinique Fief de Grimoire à Poitiers.