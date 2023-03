Maternités : un rapport préconise de ne plus permettre les accouchements dans une centaine de structures

C'est un rapport choc qui a été présenté ce mardi à l'Académie de médecine. Le plan du professeur Yves Ville, chef du service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital Necker de Paris, réalisé avec 14 spécialistes et révélé par le journal Le Parisien / Aujourd'hui en France , préconise de ne plus donner naissance dans une centaine de petites structures, et de regrouper les moyens dans les plus grosses.

Des préconisations qui interviennent dans un contexte où beaucoup de maternités ont fermé ou sont menacées de fermeture, comme à Guingamp (Côtes d'Armor) , Sedan (Ardennes) , Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Autun (Saône-et-Loire) , Ganges (Hérault) , Vendôme (Loir-et-Cher), Guilherand-Granges (Ardèche) .

"Si on ne le fait pas, on court à la catastrophe"

Selon le professeur Yves Ville, le maintien des petites maternités - celles qui font naître moins de 1.000 bébés par an - est "illusoire". "On doit regrouper 100 maternités en France, au nom de la sécurité de la mère et de l'enfant. Si on ne le fait pas, on court à la catastrophe", estime-t-il auprès du Parisien / Aujourd'hui en France.

Selon Yves Ville, certains petits établissements sont déjà menacés, faute de moyens humains suffisants, et ferment quelques jours par semaine, ce qui mettrait en péril la sécurité des soins. "On y pratique moins d'accouchements, on perd en expérience, ce qui est dangereux", avance-t-il. Par ailleurs, le rapport estime que les femmes préfèreraient accoucher dans des maternités de niveau 2 ou 3, qui comprennent notamment des services de soins intensifs.

Alors faut-il sacrifier 111 des 452 maternités de France ? Non, pour ces spécialistes. Seulement ne plus faire accoucher dedans, et y garder les soins pré et post accouchement. Le chef de service à l'hôpital Necker propose que les jeunes mères y soient transférées en ambulance après avoir donné naissance.

Beaucoup de communes restent éloignées d'une maternité

Certaines femmes craignent d'accoucher sur la route , ou chez elles . Une éventualité d'autant plus probable que dans certains départements, beaucoup de communes sont à plus de 45 minutes d'une maternité. Selon le journal Le Parisien / Aujourd'hui en France, c'est le cas de 21,7% des communes des Pyrénées-Orientales, de 28,3 des communes dans la Drôme, ou 31,3% des communes des Alpes-Maritimes. Le taux atteint même les 42,7% en Corse-du-Sud, et 51,7% en Haute-Corse.

Le sujet est loin de faire l'unanimité. "Nous sommes complètement contre", réagit auprès du Parisien / Aujourd'hui en France Michèle Leflon, présidente de la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité .

En novembre, déjà, les gynécologues-obstétriciens se sont dits "très inquiets" du fonctionnement "actuel et à venir" des maternités, et ont réclamé des gardes moins nombreuses et mieux rémunérées pour enrayer le "manque d'attractivité du travail en salle de naissance". Si le nombre de gynécologues-obstétriciens est en augmentation constante depuis dix ans, les difficultés listées sont diverses : postes vacants, recours important à l'intérim, non respect des repos de sécurité des praticiens, fermetures de structures.