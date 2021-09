Matthias Maurer, astronaute sarrois et ancien étudiant lorrain, s'envolera pour l'ISS le 31 octobre

Matthias Maurer connaît la date de sa première mission dans l'espace : son prochain départ pour la station spatiale internationale, où se trouve en ce moment son ami Thomas Pesquet. Pour l'astronaute sarrois, qui connaît bien la Lorraine puisqu'il a fait ses études à Nancy, ce sera le 31 octobre, comme l'a révélé la NASA ce mardi.

Matthias Maurer était mercredi en conférence de presse dans les locaux du centre européen des astronautes, à Cologne. Après une quarantaine de deux semaines, il prendra son envol avec deux astronautes américains depuis le centre spatial Kennedy en Floride, à bord d'une capsule Crew Dragon de l'entreprise privée SpaceX. Il retrouvera sur l'ISS son ami Thomas Pesquet, et ils devraient passer quelques jours ensemble avant que l'astronaute français ne rentre sur Terre.

"Cosmic Kiss", une "déclaration d'amour à l'espace"

Le nom que Matthias Maurer a choisi pour sa mission ? "Cosmic Kiss", le "bisou cosmique". "Pour moi, c'est une déclaration d'amour à l'espace. Tout ce que nous faisons, dans l'espace, c'est parce qu'on est fascinés. Nous voulons savoir, nous les humains. Nous voulons comprendre, explorer, découvrir ce qui se cache dans l'obscurité", s'enthousiasme l'astronaute, qui montre l'écusson de sa mission : "C'est un clin d'oeil au disque céleste de Nébra - un disque de bronze vieux de 4000 ans, avec la lune et des étoiles. "Cela veut dire qu'il y a quatre millénaires, des gens regardaient déjà le ciel nocturne et se posaient exactement les mêmes questions que nous : comment l'univers marche ? Y-a-t'il de la vie ailleurs ? Tout ça, ce sont les questions qui nous poussent à explorer l'espace."

Des touristes à bord de l'ISS

Cette mission sera inédite à bien des égards. Lors de son séjour à l'ISS, Matthias Maurer va jouer les guides touristiques. En effet, la Station spaciale internationale va accueillir des milliardaires japonais, canadiens, américains et israéliens, parmi les premiers vacanciers de l'espace. Et selon lui, ce n'est que le début : "C'est bien de voir de nouvelles personnes dans l'espace. Ces gens ont le même rêve que moi ! Et avoir plus de monde dans l'espace signifie également le développement d'une technologie plus robuste. D'un autre côté, ça veut dire aussi plus de déchets dans l'espace. Nous devons nous assurer que nous ne polluons pas le cosmos, comme nous l'avons fait avec nos océans."

Un jour, marcher sur la Lune

Mais ce long voyage de six mois, c'est aussi pour Matthias et ses coéquipiers l'occasion de préparer d'autres périples plus lointains, vers la lune, et un jour, vers Mars. Par exemple, ils vont tester des combinaisons de fitness équipées d'électrodes pour pouvoir faire des entraînements physiques efficaces même dans de tous petits espaces. Sur l'ISS, Matthias va aussi faire la rencontre de Simon, une intelligence artificielle :"Imaginons que je marche sur la Lune un jour, ou que quelqu'un, après moi, marche sur Mars, et qu'on doive collecter des morceaux de roches, par exemple, explique-t-il. On ne peut pas empaqueter tous les cailloux de la planète et les ramener sur terre, il faut trouver les plus intéressants. Donc soit vous êtes le meilleur géologue du monde, ou vous avez avec vous une intelligence artificielle, un petit compagnon qui vous aide."

A noter que Matthias Maurer et Thomas Pesquet ont reçu, avec l'Agence spatiale européenne, le Grand Prix franco-allemand des médias ce 9 septembre 2021.

