Pour une matinale spéciale à l'occasion de la sortie de son quatrième album "Soleil", France Bleu Champagne-Ardenne a laissé carte blanche à Barcella. Le chanteur rémois a choisi de parler de l'association "On souffle dans ton dos" et de Lisette, 6 ans, atteinte de troubles autistiques.

Dans le dernier album de Barcella, "Soleil", on entend une petite fille chanter. Lisette a 6 ans. Elle est atteinte de troubles autistiques, souffre d'un retard de développement et d'une déficience intellectuelle. Après s'être battue pour scolariser son soleil dans une classe ordinaire, sa maman, Christine Dufour, a fondé une association pour l'inclusion des jeunes porteurs de handicap. L'association s'appelle "On souffle dans ton dos". Barcella en est le parrain.

à lire Le chanteur rémois Barcella en direct ce mardi de 7h à 9h sur France Bleu Champagne-Ardenne

Lorsque la question de la scolarisation de Lisette s'est posée, les médecins conseillaient de placer Lisette dans une école spécialisée, avec d'autres enfants porteurs de handicap. Christine, sa maman, s'y refuse.

Je suis persuadée que si Lisette avait été scolarisée avec d'autres enfants en déficience intellectuelle comme elle, elle ne se serait pas persuadée comme ça" - Christine Dufour, maman de Lisette et présidente de "On souffle dans ton dos"

En classe, Lisette bénéficie d'un programme adapté à ses compétences et de l'appui d'un bénévole qui l'épaule pour suivre les cours. En France, l'Education nationale rémunère des auxiliaires de vie scolaire pour cette mission. En Belgique, ce métier n'existe pas. Encouragée par les progrès de sa fille, en moins de deux ans, Christine Dufour et son association "On souffle dans ton dos" ont formé une trentaine d'autres bénévoles pour accompagner autant d'enfants de 3 à 12 ans dans des classes ordinaires.

Des projets entièrement financés par les dons privés

L'association fourmille de projets allant dans le sens de l'inclusion : ne pas mettre les personnes porteuses de handicap à part mais les intégrer au sein de la société. Pour l'accès aux loisirs par exemple. Un appel aux dons est également lancé pour l'acquisition d'un batiment qui accueillerait enfants ordinaires et "extraordinaires" pendant les vacances scolaires et offrirait un peu de répit aux proches et aux aidants. 550 000 euros sont nécessaires. Vous pouvez faire un don par virement (numéro IBAN du compte de "On souffle dans ton dos" : BE21 7320 4224 8403)