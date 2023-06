Matinée portes ouvertes chez les médecins des Vans

L'initiative est plutôt rare : ouvrir les cabinets de médecins aux habitants pour venir discuter de leur travail au quotidien. C'est ce qui se passe ce samedi matin à la station médicale des Vans en sud Ardèche. Les professionnels de santé dont 5 médecins généralistes organisent une matinée portes ouvertes de 9 heures à 13 heures pour rencontrer leurs patients dans un autre cadre que celui de la consultation.

Une multitude tâches

Il s'agit pour eux d'expliquer leur travail qui ne consiste pas seulement à recevoir des patients pour une consultation. Il y aussi le travail réalisé au sein de l'hôpital local de Chambonas et sans lequel cet hôpital ne pourrait pas fonctionner. Ils sont aussi correspondant du SAMU, ils assurent les gardes la nuit jusqu'à minuit ainsi que les week-end, ils accueillent des internes. Et tout ce travail est possible parce qu'ils sont 5 médecins généralistes à la station médicale mais 8 au total sur la commune pour cette commune de 2650 habitants. Une équipe de jeunes médecins qui a su s'organiser pour répondre à la demande de la population tout en préservant leur vie privée, l'un d'eux travaille par exemple à 80%.

Une nouvelle maison médicale de santé

Et cette matinée portes ouvertes est aussi faite pour présenter leur nouveau projet : une maison médicale qu'ils vont construire aux Vans à la place de l'ancien hôpital car aujourd'hui ils sont un peu à l'étroit au sein de la station médicale. "Si on veut accueillir un médecin supplémentaire ce ne sera pas possible" explique le docteur Sylvain Robert.

La nouvelle maison médicale devrait ouvrir ses portes en 2025 et accueillir 27 professionnels de santé dont 5 généralistes, une gynéco, un ophtalmo, un cabinet réservé aux spécialistes en provenance de la clinique du Vivarais à Aubenas et qui vont assurer des consultations, , 8 infirmières, un ostéopathe, un podologue, un psychologue, un orthophoniste. Les médecins veulent également acquérir du matériel de radiologie afin de pouvoir gérer la petite traumatologie ce qui éviterait de renvoyer les patients vers l'hôpital d'Aubenas en grande difficulté ou vers celui d'Alès.