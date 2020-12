Matthias Maurer, un Sarrois dans l'espace

Né à Saint-Wendel, à quelques dizaines de kilomètres de Sarreguemines et Forbach, Matthias Maurer vient d'être sélectionné par l'agence spatiale européenne (ESA) et la NASA pour rejoindre la station spatiale internationale (ISS). Portrait de cet astronaute passé par Nancy durant ses études.

Des années qu'il en rêvait ! Il en a été averti lundi.

En septembre 2021, si aucun contretemps, sanitaire notamment, n'intervient, Matthias Maurer prendra place dans une capsule dragon, mise au point par la société privée SpaceX fondée par Elon Musk, et décollera de Houston (Texas) en direction de la station spatiale internationale (ISS). A un peu plus de 400 kilomètres de la terre, où il coopérera avec deux astronautes de la NASA.

Le baptême spatial de cet astronaute de l'agence spatiale européenne (ESA). Nom de cette mission, prévue pour durer plusieurs mois : "Cosmic Kiss".

D'ici là, toujours à Houston, loin des siens pendant plusieurs mois, le Sarrois va suivre des cours pour découvrir et se familiariser avec le module. Il a déjà demandé quelques conseils au Français Thomas Pesquet qui a voyagé voici quelques années à bord de l'ISS.

Un an et demi en Lorraine

Matthias Maurer est originaire de Saint-Wendel, à quelques dizaines de kilomètres d'une France dont il parle parfaitement la langue. Un héritage de son diplôme obtenu en 1996 à l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux (EEIGM) de Nancy. "Etudier à l'étranger, apprendre des langues, découvrir des cultures m'enrichit vraiment. L'ESA fonctionne sur une coopération européenne, avec des partenaires aux Etats-Unis au Japon... On a besoin de connaître les langues, pour être compatibles".

Petit-fils de mineurs, ami de plusieurs travailleurs de l'acier dans cette Sarre allemande qui, industriellement parlant, ressemble beaucoup à la Lorraine. Ce qui lui a donné l'envie d'étudier les matériaux à Nancy : "Nous étions voisins, mais je parlais mal la langue. La seule manière de l'apprendre, c'était de vivre dans le pays. J'avais une expérience à Leeds, en Angleterre, et je me suis dit que j'étais capable de le faire. On m'a accepté à Nancy."

Aujourd'hui encore, des élèves de l'école sont accueillis à l'agence spatiale européenne, à Cologne.