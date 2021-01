Maurice Jean 73 ans premier vacciné vosgien

"Cà s'est très bien passé. J'étais tout de suite partant", Maurice Jean 73 ans n'en revient pas de la présence des journalistes, du préfet des Vosges Yves Seguy et du directeur des hôpitaux d'Epinal-Remiremont Dominique Cheveau ce jeudi è janvier. Sous les flashs des photographes, il se félicite d'être enfin vacciné. "Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir" se plait à répéter le septuagénaire.

L'unité de soins de longue durée de l'hôpital de Golbey près d'Epinal compte 27 résidents. Six ont refusé la vaccination, six autres atteints du coronavirus devront encore patienter quelques semaines. Les quinze restants seront vaccinés d'ici la fin de la semaine.

Le département des Vosges a reçu mardi dernier 4 875 doses de vaccin, stockées dans les trois congélateurs de l'hôpital d'Epinal. Au cours de la première phase de vaccination qui doit s'étendre sur tout le mois de janvier et début février, 67 établissements, EHPAD USLD et centres de réadaptation seront pourvus progressivement. En parallèle la vaccination des personnels soignants de plus de 50 ans a également commencé ce jeudi.

