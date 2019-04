Mauvaise alimentation : 11 millions de morts en 2017 dans le monde selon une étude

Nous mangeons trop de viande et nous consommons trop de sel et trop de sucre. Bilan : la mauvaise alimentation a été responsable en 2017 de 11 millions de décès dans le monde, indique la revue The Lancet. La quasi-totalité de ces décès est provoquée par des maladies cardiovasculaires. Si l'on ajoute à cela notre mode de vie trop sédentaire, on obtient un cocktail mortel.

Des solutions existent

Pour réduire les risques liés à une mauvaise alimentation, il est recommandé de consommer de la viande rouge seulement deux à trois fois par semaine. Il faut également manger cinq fruits et légumes par jour également, des fruits à coques ou encore des céréales complètes. Deux bonnes nouvelles tout de même : d'abord la France fait partie des pays où le taux de décès lié à la mauvaise alimentation est le plus bas, avec l'Espagne, Israël et le Japon. Et puis, les consommateurs français ont tendance à se détourner des grandes marques industrielles, en privilégiant les produits biologiques et locaux.