80 millions d'euros pour restructurer l'hôpital de Laval et 12 millions d'aide pour celui de Mayenne

Le gouvernement a fait un point ce mercredi après-midi à la presse sur le rapport remis par le médiateur Daniel Moinard,** nommé le 23 octobre dernier par le Premier ministre Jean Castex, sur l'offre de soins en Mayenne et notamment sur la coopération entre les hôpitaux de Laval et Mayenne. Il devait établir un diagnostic et faire des propositions concernant l’élaboration du projet médical partagé ainsi que les investissements à réaliser.

80 millions débloqués pour l'hôpital de Laval et 12 millions d'aide pour celui de Mayenne

Premier point du rapport selon Matignon, 80 millions sont débloqués pour une restructuration du site du Centre hospitalier de Laval, une rénovation XXL : urgences, réanimation, bloc chirurgical, unité de soins longue durée. D'un autre côté, 12 millions d'aide sont débloqués également pour le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne, ce qui va permettre le transfert des dernières activités de l'ancien hôpital vers le site actuel. Une somme sanctuarisée selon les services du Premier ministre, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle en avril prochain, pour un chantier qui s'élève au total à environ 107 millions d'euros. Aucun service ne sera sacrifié assure le gouvernement.

"Ces annonces, qui restent à officialiser par le Premier ministre étaient très attendues par les Lavallois et les Mayennais plus largement", réagit Florian Bercault, le maire de Laval, interrogé par France Bleu Mayenne, "parce que lors de la venue de Jean Castex à Laval en octobre dernier, il avait eu des mots forts, de vouloir mettre le paquet pour nos hôpitaux mayennais". Les chiffres avancés sont-ils à la hauteur selon lui ? "C'est une étape majeure pour Laval", commence-t-il, "ce serait un doublement de l'enveloppe d'investissement du Ségur pour le CH de Laval, une enveloppe significative pour le Centre hospitalier du Nord-Mayenne, ce qui montre quand-même la volonté de l'État de maintenir une offre de soin équilibrée sur l'ensemble du territoire du département, cette étape doit absolument être irréversible".

Deuxième point du rapport, c'est l'élaboration d'un projet médical commun, une meilleure répartition des tâches entre les deux hôpitaux pour la gynécologie, la chirurgie, la cardiologie, les soins critiques notamment (ce qui se fait déjà d'ailleurs pour la biologie). Le rapport préconise le maintien des activités à l'hôpital du Nord-Mayenne mais estime qu'il faut mutualiser les ressources humaines des deux structures.

C'est une étape majeure pour Laval, Florian Bercault maire de Laval

Le député UDI Yannick Favennec, qui avait interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce mardi sur l'urgence de la situation dans ces deux hôpitaux en Mayenne "prend acte des premières annonces", indique-t-il dans un communiqué publié ce mercredi soir. Il dénonce cependant la forme : "en choisissant délibérément d’informer la presse de ses décisions avant l’ensemble des élus et des acteurs locaux concernés, le gouvernement s’inscrit dans une volonté délibérée de faire de la communication politicienne dans un contexte de campagne électorale", écrit le député. Ensuite, sur le fond, il estime que c'est "une première étape qui va dans le bon sens et qui est de nature à rassurer l’ensemble des Mayennais sur la pérennité de nos hôpitaux, notamment celui de Mayenne", rappelant que c'est aussi "le fruit de la mobilisation exemplaire des habitants, du personnel soignant, de l’ensemble des élus et des organisations professionnelles". Mais pour lui, ce n'est pas encore suffisant car "ces mesures ne répondent pas, pour autant, à la totalité de nos attentes et impliquent que nous restions très vigilants et mobilisés".

Six mois pour formuler des propositions

Les professionnels de santé lavallois et mayennais, avec l'appui du CHU d'Angers, ont six mois pour formuler des propositions opérationnelles concrètes. Il y a malheureusement un point que le rapport a oublié, le gros point noir, c'est l'attractivité médicale du département, un vaste désert.

Une réunion à la Préfecture est prévue lundi prochain, dans la matinée, pour présenter dans le détail le rapport du médiateur.