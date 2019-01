Mayenne : Audace 53 participe ce samedi à une réunion nationale des associations de soutien aux maternités en danger

Mayenne, France

La mobilisation pour sauver la maternité de l'hôpital de Mayenne a porté ses fruits. Un combat dans lequel l'association Audace 53, qui défend les usagers de l'hôpital du Nord-Mayenne, s'est beaucoup investi. Cela dit, le collectif préfère rester prudent.

C'est dans ce cadre-là que le président de l'association, Pascal Grandet, se rend à Bernay, dans l'Eure, pour rencontrer d'autres mouvements de défense des maternités, comme celui du Blanc dans l'Indre. Un événement intitulé "le rendez-vous des mater' en colère".

La fermeture des petites maternités met en danger la population souligne-t-il : "on sait qu'à 45 minutes d'une maternité, on met la femme et le bébé en danger. On sait aussi, après des études sur la mortalité infantile et la mortalité des mamans à l'accouchement, que ça place la France dans une position qui n'est plus aussi favorable qu'il y a 30 ans. Bien évidemment, toutes les conditions de sécurité doivent être réunies. A Mayenne, c'était le problème de médecins anesthésistes. Mais on voit bien qu'on prend d'autres prétextes pour fermer des établissements. Il y a une volonté comptable, une logique budgétaire qui ne correspondent à rien aux besoins des citoyens".

Une vingtaine de collectifs, venus de toute la France, sont attendus ce samedi matin à Bernay pour décider de la forme de la mobilisation pour sauver la maternité de la petite ville normande.