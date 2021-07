Covid-19 : plus aucun malade en réanimation en Mayenne, seul département de l'Ouest dans le vert

La Mayenne reste ce vendredi le seul département de l'Ouest sous le seuil d'alerte sur la circulation du coronavirus. Plus aucun malade ne se trouve aujourd'hui en réanimation.

La Mayenne ne compte plus aucun malade du coronavirus en réanimation : le dernier à s'y trouver ces derniers jours est sorti du service au 29 juillet. Notre département est le seul de l'Ouest de la France à rester dans le vert sur le nombre de nouveaux cas : seuls huit sont dans ce cas dans tout le pays (dont Mayotte en Outre-Mer).

Taux d'incidence inférieur à 50

Le taux d'incidence sur les sept derniers jours en Mayenne n'a que très légèrement augmenté : il est désormais de 42,2 nouveaux cas pour 100.000 habitants. L'agglomération de Laval ne fait plus grimper ce taux, puisque les chiffres sont désormais homogènes dans l'ensemble du département. La Mayenne reste aussi le département des Pays de la Loire avec le plus faible taux de positivité des tests (1,4%).

Le nombre de décès n'a pas bougé depuis trois semaines dans notre département : 277 malades du Covid-19 en sont morts depuis le début de l'épidémie. Les hôpitaux du département comptent toujours sept malades hospitalisés, mais plus aucun en réanimation désormais.

55% des Mayennais vaccinée

Plus de la moitié des mayennais sont désormais totalement vaccinés : 55,4% au 29 juillet selon l'ARS et la préfecture. Comme dans le reste des Pays de la Loire, la couverture vaccinale est supérieure à la moyenne nationale. 64,5% de la population du département a reçu au moins une première dose (78,6% des plus de 18 ans).

Au total, 349 909 injections ont été réalisées depuis le début de l'épidémie. Actuellement, 23.000 vaccinations sont faites chaque semaine dont 19.000 en centres de vaccination.