Mayenne : des pâtisseries artisanales bio sans lactose ni gluten

C’est le pari d’un pâtissier installé à L’Huisserie en Mayenne : faire des "gourmandises permises" aux allergiques au lactose et au gluten.

Une bonne nouvelle pour les gourmands, allergiques au lactose ou au gluten : il est possible de trouver des gâteaux artisanaux bio sans lactose ni gluten. Où ? A L’Huisserie, en Mayenne. Christophe Roussel y a installé son laboratoire depuis un an et demi. Il y a créé une petite dizaine de recettes.

Des patisseries au lait de soja

Le Mayennais assure qu’il y a peu de différence entre ses gâteaux et les autres, contenant du lait animal et du gluten. Les siens sont à base de lait de soja. "On ne dira pas plus sec, mais moins gras", nuance-t-il. "C'est plus léger, plus digeste."

On peut très bien faire de bons plats cuisinés ou de bons gâteaux sans forcément mettre du lait animal. - Christophe Roussel

Sa gamme compte sept gâteaux sucrés : chocolat, café, coco, fruit de saison, fruit de saison et coco, marbré vanille et chocolat et un "Madagascar", auxquels s’ajoutent des recettes salées. Tous sont des "gâteaux de voyages", qui se conservent une quinzaine de jours, sans conservateur.

Au départ, des gâteaux pour sa fille

Le pâtissier en a eu l’idée cinq années auparavant, après la naissance de sa fille, allergique au lactose. "C’était très compliqué, on a failli la perdre", confie-t-il. En allant de boulangerie en supermarché, il "s’est aperçu qu’on ne pouvait pas trouver de produits bio et artisanaux près de nous".

Christophe Roussel travaille alors dans une chocolaterie. Pâtissier de métier, il décide de se mettre à son compte et lance son projet : "Gourmandises permises" aux allergiques et aux intolérants, voire aux quatre Français sur dix qui digèrent mal le lait animal.

Au début, ses gâteaux sont certes à base de lait de soja mais avec une farine traditionnelle. Les jours passants et face aux demandes, il décide finalement de passer au sans gluten et au bio.

De bons retours d’allergiques mais pas seulement

"Les retours des gens sont très positifs, se félicite l’artisan. Ce sont des mails parfois, des appels et des remerciements, parce que, disent-il, grâce à mes gâteaux, "je peux manger des gâteaux, je peux remanger de la pâtisserie"."

Mon cheval de bataille, dans mon cahier des charges, c’est concilier le plaisir et la santé. - Christophe Roussel

Mais ces pâtisseries ciblent aussi tous ceux qui désirent diminuer leur consommation de produits animaux et/ou de produits industriels, précise Christophe Roussel. "Il suffit de regarder les médias et de lire ce qui se passe avec les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Dans mes produits, il n’y en a pas, et de mon point de vue, c’est bon pour la santé."

Comptez 5 à 10 euros pour un gâteau, sur le marché à Laval et dans les magasins Biocoop en Mayenne, à Angers, au Mans et bientôt à Rennes.