La préfecture de la Mayenne appelle à la vigilance et au respect des gestes barrières : le taux d'incidence, le nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, est en hausse et notamment chez les 65 ans et plus. Une recrudescence a été détectée lors des thés dansants ou des jeux de carte.

Mayenne : le taux d'incidence en hausse chez les 65 ans et plus, la préfecture appelle à la vigilance

Le taux d'incidence en Mayenne a dépassé cette semaine le seuil d'alerte : il est désormais de 54 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants, alors qu'il était jusqu'ici sous la barre de 50. Ce taux d'incidence est encore plus élevé chez les personnes de 65 ans et plus et dépasse les 100 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants. La préfecture de la Mayenne alerte sur une hausse des contaminations au sein de cette population et insiste sur l'importance du respect des gestes barrières, le port du masque et l'utilisation fréquente de gel hydroalcoolique lors de réunions en clubs.

Les thés dansants et jeux de cartes dans le viseur

L'Agence régionale de santé (ARS) observe une recrudescence du nombre de contaminations avec la reprise des thés dansants par exemple ou des jeux de carte. Certaines zones du département sont particulièrement touchées, comme le pays de Craon, les Coëvrons ou Laval agglomération. Aucun cluster n'a été détecté dans les Ehpad, mais au moins deux clusters ont été signalés dans les clubs de seniors.

La préfecture appelle à la responsabilité de chacun face à cette situation qui pourrait devenir "beaucoup plus compliquée", si le taux d'incidence continue d'augmenter. Le préfet de la Mayenne mise sur la pédagogie pour l'instant mais n'exclut pas de remettre en vigueur le port du masque en extérieur ou lors des rassemblements pour freiner la hausse des contaminations. "On est tous responsables afin que la situation ne dérape pas", souligne Ronan Lhermenier, directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne.

Selon l'ARS, il reste environ 20 000 Mayennais de 12 ans et plus non-vaccinés contre la Covid-19.