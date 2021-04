Mayenne : le télétravail n'a pas eu que des conséquences négatives, selon une psychologue du travail

C'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ce mercredi. Beaucoup de salariés ont dû s'adapter et revoir leur façon de travailler, notamment avec la mise en place du télétravail. Mais cela n'a pas eu que des conséquences négatives, selon une psychologue du travail mayennaise.

C'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail aujourd'hui : cette journée a une résonance particulière, dans ce contexte de crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an. Beaucoup de salariés ont dû s'adapter et revoir leur façon de travailler, notamment avec la mise en place du télétravail. Mais contrairement aux apparences, le travail à distance n'a pas eu que des conséquences négatives sur la santé des salariés, comme l'a remarqué Fanny Letendre, une psychologue du travail, basée à Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise. Elle intervient dans toute la Mayenne quand les entreprises font à appel à elle.

La double facette du télétravail

Selon Fanny Letendre, une psychologue du travail mayennaise, la mise en place du télétravail a pu avoir des effets positifs pour certains salariés. "Pour certains des professionnels que j'ai pu rencontrer, _c'était un peu comme comme un moment de respiration parce qu'ils étaient déjà en souffrance dans leur établissement_. Finalement, rester chez eux, être à domicile, c'était plutôt vécu comme quelque chose de positif", souligne-t-elle. Pour certains salariés, le télétravail a également permis de réduire des temps de transports, parfois source de mal-être au travail. "Il y a des professionnels qui ont beaucoup de temps de transport le matin pour se rendre sur leur lieu de travail et qui ont pu expérimenter le fait de mettre ce temps-là à disposition pour des activités bien plus réjouissantes, comme s'occuper des enfants le matin, ou profiter de sa famille", précise Fanny Letendre.

À l'inverse, d'autres salariés souffrent du contexte de crise sanitaire. "Il y a d'autres professionnels qui vont exprimer le fait que _leurs collègues leur manquent, qu'ils aimeraient pouvoir avoir un soutien_, soit technique sur un dossier : là je suis en difficulté, j'aimerais pouvoir demander à mes collègues comment je peux m'en sortir dans cette situation. Ou alors un soutien émotionnel ou tous ces aspects de convivialité qui permettent d'être un être social dans moteur de notre civilisation", explique la psychologue du travail.