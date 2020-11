Mayenne : pénurie de vaccins contre la grippe dans les pharmacies

Trouver un vaccin antigrippal dans une pharmacie de la Mayenne, actuellement, relève de l'exploit. Dans certaines officines, c'est par centaines, que l'on compte le nombre des patients inscrits sur les listes d'attente. En cause, d'après l'ordre des pharmaciens, notre précipitation à aller nous faire vacciner dès le mois d'octobre, alors que, d'habitude, la demande est étalée jusqu'en décembre.

Trop de demandes

Entre les messages du gouvernement, nous incitant à nous faire vacciner contre la grippe, les conseils des médecins généralistes et la peur de la Covid, nous avons été nombreux à nous rendre en pharmacie, dès le 14 octobre, jour du début de la campagne de vaccination. De leur côté, les pharmaciens avaient fait leurs commandes de vaccins, pour beaucoup, à la fin de la précédente campagne vaccinale. Et, il y a un an, difficile d'imaginer la situation sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Résultat, entre la forte demande et les stocks insuffisant, on est arrivé à une pénurie.

Des stocks bientôt renfloués

Face à cette pénurie, le gouvernement a promis de renflouer les stocks. D'ici le mois de décembre, 450 000 doses devraient être livrées dans les 23 000 pharmacies du pays - on en compte une centaine en Mayenne-. Les personnes les plus vulnérables, les plus de 65 ans, les patients souffrants de pathologies respiratoires etc... devraient être servis les premiers. Autant de personnes qui ne pourront donc plus transmettre la grippe. Se faire vacciner, c'est aussi protéger les autres dit l'adage.

Pas de panique!

Cela dit, les pharmaciens se veulent rassurants. Nous sommes en période de confinement. Si l'isolement protège de la Covid, il protège également de la grippe. Toutes les mesures sanitaires que nous prenons contre la Covid, masques, désinfection, lavage des mains, distanciation, sont autant de protections contre la grippe. Ne nous reste plus qu'à patienter et à rester masqué.