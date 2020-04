Mayenne : Qui pour distribuer les 300 000 masques aux habitants?

Depuis la promesse du président du Conseil Départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, de procurer un masque à chaque mayennais, on sait qui va les fabriquer, l'entreprise TDV, on sait qui va les financer, le Conseil Départemental, mais on ne sait toujours pas avec précision, qui va les distribuer. Aux dernières nouvelles, ce seraient les élus qui devraient jouer les postiers.

Une distribution compliquée à Laval

Pour François Zocchetto, le maire de Laval " il est plus compliqué de les distribuer que de les fabriquer"dit-il dans un sourire. Les élus ne seront pas assez nombreux pour recenser le nombre d'habitants par foyer et donc par boîte aux lettres et de passer devant toutes les portes. Il va falloir faire appel aux associations et aux bénévoles, pour prêter la main aux élus.

Plus simple dans les communes rurales

Dans les petites communes ou les communes rurales, la tâche devrait être plus simple. Les élus pourront se faire aider de quelques bénévoles. Pour le président de l'association des maires de la Mayenne, Alain Dilis, "je tiens à saluer l'initiative du président du Conseil Départemental", dit-il, "il en va de la protection des mayennais".

Pas le rôle des élus de jouer les postiers

Certains maires continuent d'apporter quelques critiques à l'opération. C'est le cas du maire de Brée, Claude Garnier. Pour lui, même si le plus important, est évidemment de tout faire pour lutter contre la propagation du virus, "on s'y prend bien trop tard", dit-il, "il aurait fallu faire ça, il y a un mois, cela aurait peut-être, éviter des morts". Quant à la question de la distribution des masques par les élus "Je ne pense pas que ce soit le rôle des élus, ça devrait être les services de l'Etat, mais s'il faut le faire, bien sûr, nous le ferons".

Les masques de protection devraient être distribués, à tous les mayennais, au début du mois de mai.