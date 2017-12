Depuis octobre, l'association Mayenn'SEP apporte son soutien aux personnes atteintes d'une sclérose en plaques dans le département. Elle propose notamment des ateliers de sophrologie, des activités physiques adaptées et des groupes de parole.

Mayenne, France

C'est une initiative qui vise à sortir les personnes atteintes de sclérose en plaques de l'isolement. L'association Mayenn'SEP existe depuis début octobre 2017. Elle souhaite aider les Mayennais qui vivent avec la maladie à surmonter les difficultés du quotidien. La sclérose en plaques est une pathologie qui touche le système nerveux central et se traduit souvent par des troubles visuels et des difficultés à se déplacer.

D'après Georges Hérivaux, le président de l'association, qui a eu accès à un document de l'Agence Régionale de Santé "431 personnes étaient touchées par cette maladie en Mayenne, en 2013".

Une association qui souhaite avant tout créer du lien

L'association Mayenn'SEP propose déjà des ateliers de sophrologie et des activités physiques adaptées à destination des personnes atteintes de sclérose en plaques. "J'avais essayé différentes activités, comme la marche nordique", témoigne Yvelines Hérivaux, l'épouse de Georges Hérivaux, elle-même touchée par la maladie depuis plusieurs années. Elle relate quelques expériences amères dans le département : "Même lorsque ces activités étaient présentées comme adaptées aux personnes souffrant de problèmes de santé, je ne marchais pas assez vite", regrette-t-elle. A l'inverse, les ateliers proposés par l'association permettent à chaque personne atteinte de sclérose en plaques de se dépenser à son rythme. "Et puis dans ce groupe, nous nous comprenons car nous sommes tous dans le même bateau", note Yvelines Hérivaux.

Entre nous, nous sommes tolérants

L'association se donne aussi pour mission de faciliter les échanges entre les personnes qui vivent avec la sclérose en plaques. Elle propose notamment des groupes de parole pour les malades, mais aussi pour leurs aidants. "Les gens rejoignent souvent Mayenn'SEP car la maladie implique des problèmes dans la vie quotidienne, analyse Georges Hérivaux qui détaille, deux fois déjà, nous avons eu _des cas de malades qui ont encore une activité professionnelle et ont des problèmes avec leur employeur_. Cela mène parfois à la rupture du contrat de travail". La place de l'aidant est aussi fréquemment au cœur des échanges. Ce dernier doit trouver des solutions pour se ménager et doit anticiper le moment où il ne pourra plus aider seul son conjoint malade. "L'association s'enrichit des situations difficiles. Nous pouvons ensuite partager nos expériences pour essayer de trouver des solutions", explique le président.

Des projets pour la suite

Pour le moment l'association cherche principalement à se faire connaître, "afin que tous les Mayennais atteints de sclérose en plaques puissent nous rejoindre s'ils le souhaitent". Georges Hérivaux a ainsi fait imprimer des calendriers, des autocollants et des prospectus, pour faire savoir que son Mayenn'SEP existe. L'association cherche aussi des donateurs pour financer ses activités.

"Nous envisageons de créer un atelier mémoire", évoque le président, Georges Hérivaux, qui souhaiterait également organiser une opération spéciale à l'occasion de la journée mondiale de la sclérose plaques, qui se déroule chaque année en mai. "Peut-être pourrait-on apporter un bon repas aux malades qui ne peuvent plus se déplacer pour aller au restaurant par exemple", expose-t-il. Il est en train de rencontrer des partenaires afin d'essayer de mettre ce projet en place.

Si vous souhaitez contacter l'association, n'hésitez pas à appeler le président, Georges Hérivaux au 06 07 60 23 39 . Vous pouvez aussi écrire à cette adresse mail: mayennsep@yahoo.com