Grève des médecins libéraux en Moselle : "j'ai besoin de travail mieux"

Frédéric Kobis et les médecins généralistes du secteur de Sarralbe-Puttelange suivent massivement le mouvement de grève des médecins libéraux ce jeudi 1er décembre et vendredi 2 décembre, à l’appel de plusieurs organisations et syndicats de médecins, "pour donner à nos patients une offre de soins meilleure qu’actuellement."

Aide pour l'administratif

Les revendications sont nombreuses chez les médecins et Fréderic Kobis rejette l’idée d’un mouvement uniquement centré sur la hausse du prix de la consultation. "Je n’ai pas besoin de gagner plus, je veux travailler moins, d’avoir des vacances, des loisirs, de voir ma famille…" Le médecin de Sarralbe réclame des moyens pour embaucher des secrétaires et des assistants médicaux pour les tâches administratives et avoir plus de temps à consacrer à ses patients.

Jusqu'à 60h par semaine

Fréderic Kobis affirme travailler entre 40 et 60 heures par semaine. "Hier (mercredi), je suis arrivé au cabinet à 7h30. J’ai fait de l’administratif, j’ai vu mes premiers patients à 8h30. J’ai vu 18 ou 19 personnes dans la matinée. Puis 22 personnes après une pause déjeuner d’une demi-heure. J’ai terminé à 21h30 et j’ai fait de la paperasse jusqu’à 23h30." Un rythme qui pousse à bout les professionnels et décourage les jeunes candidats à l’installation, d’autant plus dans les déserts médicaux.

Refusant de jouer l’opposition avec le monde hospitalier, Frédéric Kobis appelle à revoir "l’ensemble du système de santé français dont la crise du Covid a exacerbé les difficultés."