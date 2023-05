Médecine esthétique : une nouvelle clinique ouvre dans le centre de Toulouse

Après Paris, New York, Dubaï mais aussi Montpellier ou Lyon, un groupe référence en matière esthétique s'implante à Toulouse, c'est la 14ème clinique des Champs-Elysées. L'offre est large mais ne concerne pas les opérations comme les augmentations mammaires, les rhinoplasties ou les liposucions. Lasers, peelings, lumière pulsée, injections d'acide hyaluronique sont proposées pour améliorer le grain de peau, donner du relief, réduire la transpiration ou la calvitie.

Médecine esthétique plutôt que chirurgie esthétique

"Toulouse se situe le top 20 des villes de France où la demande en médecine esthétique est la plus élevée", justifie Tracy Cohen Sayag, la directrice générale. Ce qui en soit n'est pas effarant pour la quatrième ville de France. La dirigeante préfère parler de médecine esthétique. "C'est du bien-être, c'est non-invasif , on peut retourner au travail quelques heures après", plaide Tracy Cohen-SAyag qui déplore un déferlement de mauvaise presse. " Les dérives sont dues au manque de réglementation, il y a donc de mauvais acteurs et de mauvais traitements. Mais ils ne sont pas représentatifs du secteur, ce sont 2-3% du marché". Ce sont aussi des actes qui nécessitent une récurrence, il faut revenir plusieurs fois pour obtenir un résultat. Panier moyen aux Champs-Elysées : 450 euros.

La clinique a près de 600.000 abonnés sur Instagram, et de nombreux influenceurs en vantent les mérites sur les réseaux sociaux, sans l'accord de la clinique d'ailleurs. Parce que la médecine esthétique n'a pas le droit de faire de la publicité. "C'est très flou, en Europe on a le droit, pas en France malgré l'absence de frontière. En revanche on a le droit donner des informations, on a le droit de dire qu'on existe".

Les hommes, représentent aujourd'hui environ 20% personnes ayant recourt à la chirurgie esthétique © Radio France

La moitié de la patientèle a moins de 35 ans

Estelle, 22 ans fait des injections dans ses lèvres depuis trois ans chez un dermatologue. 350 euros l'injection une fois par an, sans aucun remboursement de la Sécurité sociale bien sûr. "J'avais un complexe, ma lèvre du haut est trop fine. Mais je voulais quelque chose de naturel " explique l'étudiante en droit à Toulouse parfaitement satisfaite. Comme Estelle, la moitié de la patientèle a moins de 35 ans**,** 10% entre 18 et 25 ans. Quant à l'attrait des jeunes pour la chirurgie esthétique, la DG du groupe est très claire : "Je ne suis pas favorable à la chirurgie esthétique pour les jeunes. La chirurgie, c''est lourd, ce doit être accompagné". Les médecins du groupe doivent signer une charte spéciale de valeurs pour accompagner correctement les clients de moins de 25 ans. "Nous ce qu'on souhaite c'est aider les personnes qui sont mal dans leur peau, les faire se sentir mieux, corriger leurs complexes. Nous ne sommes pas pour la transformation."

Le groupe Champs-Elysées, fondé par le père Tracy Cohen-Sayag, revendique plus de 100.000 rendez-vous en 2022 et 30 millions d'euros de recettes cumulées en 2022. Il emploie une centaine de médecins et 200 salariés paramédicaux et administratifs.