Médecine : les bornes de téléconsultation s'implantent chez les pharmaciens en Sarthe

Dans une petite pièce à part de la pharmacie du centre, à Montval-sur-Loir, le patient s'assoit devant un écran tactile doté d'une caméra HD. Il installe un micro-casque sur ses oreilles. Et se connecte au site de Medadom, la société qui installe, loue et assure le fonctionnement de ces bornes. "Il insère sa carte vitale, il rentre ses informations et en moins de 10 minutes, un médecin répond", explique Pierre Bailly, le pharmacien.

Le praticien qui apparaît sur l'écran se trouve bien souvent à plusieurs centaines de kilomètres. Mais grâce à six appareils connectés à la borne (thermomètre, tensiomètres, stéthoscope, dermatoscope, etc.), il peut ausculter et examiner le patient presque comme dans la vraie vie. "Le patient peut manipuler lui-même les appareils, détaille Pierre Bailly, mais s'il le souhaite, on peut, nous, l'assister pour placer le stéthoscope à la place du médecin, qui lui, à distance, entend tout et voit tout." Petites restrictions : le médecin ne peut pas rédiger de certificat médical, de prolongation d'arrêt de travail ou de prescription pour des psychotropes. En revanche, à la fin, une imprimante permet de repartir avec une ordonnance. Tarif de la consultation : 25 €. La pharmacie prend également 7 € pour l'utilisation de la machine.

Une réponse au développement des déserts médicaux

Dans cette commune de 6 000 habitants, où la présence d'une maison médicale toute neuve avec sept généralistes ne suffit pas à répondre à tous les patients, le pharmacien y voit une parfaite solution de dépannage pour les problèmes médicaux du quotidien : otites, rages de dent ou maux de ventre selon Pierre Bailly : "On a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se faire soigner ou qui n'ont pas de médecin traitant. Et sans ça, ils se retrouvent souvent aux urgences. Alors même si ça ne pourra jamais remplacer une vraie consultation physique, c'est une solution d'attente avant que l'Etat ne trouve une solution à ces déserts médicaux." Et visiblement, la demande existe : une semaine après son installation, la borne voit déjà passer quelques patients par jour.

Démarchée par au moins "trois ou quatre sociétés" dans la foulée d'une période de confinement qui a permis à de nombreux patients et médecins de s'habituer à la téléconsultation, la pharmacie Rosevègues de Thorigné-sur-Dué a également franchi le pas, il y a quelques semaines en installant une borne Medadom. Sans pour autant être totalement convaincu explique le pharmacien : "Ici on a un médecin pour 1 600 habitants, donc ça comble un manque c'est sûr. Après, ce sont des consultations quand même assez superficielles, où l'on vous pose deux-trois questions, les outils connectés servent très peu et le médecin est loin, bien souvent à Paris. Moi, j'ai signé pour deux ans, ça me permettra de voir ce que ça donne."

La société Medadom, l'un des acteurs de ce marché en pleine expansion, loue la borne au pharmacien pour 290 € par mois. Elle assure l'installation, la maintenance, la formation des pharmaciens et recrute des médecins déjà en poste dans des structures territoriales (cliniques, maisons de santé, etc.), qui prennent ces téléconsultations le plus souvent entre deux patients. Ils sont une cinquantaine pour le moment, mais la société compte monter en puissance dans les mois à venir : "Nous avons actuellement 250 bornes en région parisienne, 250 en régions et notre objectif est d'en avoir 2 000 en France d'ici la fin de l'année", précise Nathaniel Bern, l'un des trois cofondateurs de la start-up. Même si le problème est national, la Sarthe, avec ses 45 000 habitants sans médecin traitant, fait évidemment partie des territoires à fort potentiel de développement.

L'Assurance maladie rembourse... Si les critères sont bien respectés

La téléconsultation a explosé en Sarthe ces derniers mois à cause du confinement (22 000 en avril et 4000 en juillet contre 200 en janvier). Et l'Assurance maladie "encourage et accompagne" cette évolution indique son directeur adjoint en Sarthe, Thomas Bernard, "dès lors que le cadre est conforme aux règles de prise en charge édictés par les textes." De base, afin d'être remboursée, la téléconsultation doit en théorie respecter le parcours de soins et donc se dérouler avec son médecin traitant, après au minimum une consultation physique dans les 12 derniers mois.

Il existe toutefois des dérogations pour les patients de moins de 16 ans, pour les urgences... Et pour les patients sans médecin traitant ou dont le médecin n'est pas disponible dans un délai compatible avec l'état de santé. Mais dans ce cas, l'Assurance maladie impose une autre règle : il doit s'agir d'un médecin faisant partie d'une structure médicale du secteur géographique. "Car si la téléconsultation peut en effet dépanner, le but c'est que le patient puisse, à terme, réintégrer un parcours coordonné et retrouver un médecin traitant, donc il pourra y avoir des refus de remboursement si cette règle n'est pas respectée", précise Thomas Bernard. Si la période du confinement a assoupli ses règles au moins jusqu'à la fin de l'année, cela ne devrait pas durer. À l'avenir, Medadom espère donc recruter des médecins dans toutes les régions de France, afin de rentrer dans les clous.