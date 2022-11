Médecine libérale en Corse, le défi de l'attractivité

Débats et tables-rondes, à l'initiative de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux, plusieurs professionnels de santé ont participé à la journée de la médecine libérale corse qui s’est déroulée ce week-end à Bastia. L'occasion de dresser un état des lieux de l'offre de soins insulaire et des installations de médecins.

ⓘ Publicité

Un enjeu complexe

La Corse compte à ce jour 320 généralistes et 200 spécialistes, ce n'est évidemment pas suffisant pour une population de 340 000 habitants. Pour le Dr Antoine Grisoni, président de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux, l'enjeu est de taille, l'île a d'indéniables atouts, mais il est nécessaire que les élus locaux se retroussent les manches pour créer des conditions d'accueil optimales sur leur territoire : « D'une certaine manière, l'attractivité des territoires, c'est un marché concurrentiel. Quand vous allez attirer un médecin chez vous, vous savez qu'il manquera ailleurs. Les soignants ne pourront pas tout régler, il faut aussi que les élus de la région, des territoires, les maires, les comcom se retroussent les manches, trouvent des solutions pour ce qu'on pourrait appeler le support, pouvoir loger le praticien, proposer un travail à son conjoint, que ses enfants puissent aller à l'école sans faire des kilomètres. »

L’évolution du métier

Les déserts médicaux progressent en zone urbaine comme en milieu rural et la Corse n'est pas épargnée, même si de nouvelles installations de médecins généralistes sont enregistrées chaque année. Ce qui change, par rapport aux docteurs qu'ont pu connaître les précédentes générations, c'est l'organisation du travail. Selon Michelle Altana, directrice adjointe des soins primaires à l'A.R.S. de Corse, en proportion, un médecin généraliste d’aujourd’hui travaillerait jusqu’à 2,5 fois moins qu’un médecin généraliste d’il y a 30 ans : « Il y a beaucoup de femmes qui arrivent sur cette profession, mais que ça soit les femmes ou les hommes les jeunes médecins ne souhaitent pas travailler comme travaillaient les médecins généralistes 10 à 30 ans auparavant. »

Originaire des Hautes-Alpes, le Dr Sophie Desnault-Burle s’est installée il y a 4 ans à Cargese. Le choix du rural était pour elle une évidence, après avoir effectué son internat au centre hospitalier d'Ajaccio. L'organisation du travail avec deux confrères, dans le cadre d’une maison de santé pluridisciplinaire, est, en effet, en phase avec sa vie de jeune mère de famille avec la compréhension de ses patients : « Je les ai éduqués par rapport à notre rythme, nos tableaux de garde, le weekend ils savent quel est le médecin de garde ou alors ils font le 15, le mercredi ils commencent à comprendre que c'est le jour de repos et pour les enfants, il y a une interaction, une confiance qui s'est installée. » En 2022, 5 nouveaux médecins généralistes se sont installés dans l'île. Ils étaient au nombre de 18 en 2021. Ils sont aujourd'hui en tout 320 à exercer la profession en Corse.

Pénurie de spécialistes

200 médecins spécialistes en Corse, ce n'est pas assez, estime le Dr Serena Guerrini. Cette dernière a suivi sa première année de médecine à Corte, elle est en cours d'installation aujourd'hui sur la commune de Patrimoniu.La jeune médecin généraliste a participé ce week-end à la journée de la médecine libérale corse, l'occasion d'évoquer les difficultés du quotidien. C’est l’accès aux spécialistes qui rendrait, selon elle, la pratique de la profession du généraliste difficile : « On a certaines spécialités où on n'a pas de problème, on prend le téléphone, on a un rendez-vous dans la journée ou le lendemain, la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie, la chirurgie orthopédique mais après il y a d'autres spécialités, quand on commence à avoir un problème au ORL, ophtalmo, ça peut être compliqué. La chirurgie de la main est extrêmement compliquée en Corse aussi, la Rhumatologie, la médecine interne__, à l'hôpital de Bastia il y a des personnes qui viennent mais elles sont pas tout le temps-là, on n'arrive pas à les joindre, il faut partir sur le continent, c'est ça qui complique plus la prise en charge. »

Pour le Professeur de réanimation Laurent Papazian, comme le Dr Serena Guerrini, 70% des généralistes étant passés par la première année de médecine de la faculté de Corte, reviennent s'installer et pratiquer en Corse. Ce n'est en revanche pas la même donne pour les spécialistes et le ratio du retour dans l'île pendant et après leurs thèses, est plutôt de l'ordre de 35%. C'est pourquoi, selon le Professeur Papazian, il est fondamental de militer activement pour la création d'un Centre Hospitalier Universitaire en Corse. Mais d'ores et déjà il y a la possibilité d'agir pour que les spécialistes en devenir puisse plus facilement effectuer leur internat dans l'île : « Ils n'ont pas la possibilité durant leur cursus accompli dans les 5 facultés partenaires, d'accomplir des choix d'internes en Corse, donc de percevoir ce que pourrait être leur métier donc c'est là-dessus que nous devons travailler en priorité sans même attendre la création du CHU, en facilitant les choix qu'ils pourraient accomplir dans les hôpitaux intéressés. C'est une question de négociation avec les universités et ARS partenaires, mais je pense que nous avons les moyens d'y arriver. Ça serait un complément qui nous permettrait d'avancer, j'en suis convaincu. »