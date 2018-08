Creuse, France

Cette start-up réunit des docteurs en biologie qui se sont lancés sur une piste de recherche très peu fréquentée. Les biologistes s'intéressent "aux sucres" présents dans les cellules, sucres qui peuvent contenir un marqueur d'une possible cellule cancéreuse. Cette méthode a été validée tout d'abord pour la recherche des cellules souches du cancer colorectal. Les brevets ont été déposés. Les essais cliniques sont probants et la commercialisation de ce kit destiné aux professionnels va démarrer dès la mise en production prévue toujours dans les laboratoires Carcidiag de Guéret. Ce kit vendu 300 euros permet d'ajouter un test sur de prélèvements effectués lors d'une biopsie, ou bien encore sur un polype enlevé au cours d'une coloscopie. C'est la façon actuellement la plus précoce de détecter un risque de cancer colorectal.

Des développements multiples sont possibles

Dans un premier temps, Carcidiag va assurer seul la mise en production de son kit. Il faut que la start-up trouve des locaux plus grands, d'autant que 3 personnes supplémentaires seront embauchées très vite.

Surtout, au-delà du cancer colorectal, cette détection très précoce des cellules souches va concerner d'autres pathologies. Les brevets pour le kit destiné au cancer du poumon ont été déposés et son arrivée est promise pour l'année prochaine. Devrait suivre rapidement un kit pour la détection des cellules souches du cancer du sein.