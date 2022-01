Médecins à mi-temps entre l'Yonne et Paris, un futur modèle ?

A Saint-Florentin dans l'Yonne, deux médecins généralistes se sont installés depuis le 10 janvier. Ils sont tous les deux jeunes et Parisiens et partagent leur temps de travail entre la capitale et la campagne. Un choix professionnel autant qu'un choix de vie qui selon eux pourrait faire des émules.

Ils sont installés au rez-de-chaussée de la mairie de Saint-Florentin dans l'Yonne, après des travaux de rénovation pris en charge par la commune. Les docteurs Antonella Guignard et Olivier Delarras ont débuté leurs consultations de médecine générale le 10 janvier 2022. Une véritable bouffée d'air pour les nombreux habitants de ce territoire qui se trouvent sans médecin traitant ou dont le praticien s'apprête à prendre sa retraite. Ces deux collègues, trentenaires, ont fait un choix original : ils travaillent comme urgentistes à Paris et comme généralistes dans l'Yonne, avec une répartition environ à mi-temps pour chacun. Un choix professionnel autant qu'un choix de vie, dans une ville située à une heure et demie Paris en train.

Un projet de maison de santé

Les deux trentenaires portent un projet de maison de santé à Saint-Florentin qui pourrait voir le jour d'ici un à deux ans, avec l'ambition d'y attirer d'autres consœurs et confrères médecins mais aussi infirmiers. "Il y a eu malheureusement trop de projets qui n'ont pas été initiés par des professionnels", regrette Olivier Delarras, "c'est cela qui va attirer des professionnels. Demain, par exemple, une infirmière qui souhaite s'installer et s'occuper de plaies chroniques, le propose et intégrerait la maison de santé. Tout est possible, autour de la prise en charge de la douleur, des groupes d'éducation thérapeutique sur le diabète."

La mairie de Saint-Florentin (Yonne) accueille depuis le 10 janvier 2022, deux médecins généralistes à son rez-de-chaussée © Radio France - Renaud Candelier

Créer de "mini-urgences"

La docteure Antonella Guignard, également urgentiste, constate dans le quotidien de son travail à Paris que 80% des arrivées aux urgences ne nécessitent pas de soins urgents. Elle estime qu'il faut absolument répondre aux besoins des patients en amont, en créant un système de "mini-urgences" pour éviter d'engorger les hôpitaux.

Une fiscalité avantageuse en zone rurale

Et pour attirer de jeunes médecins, selon le docteur Delarras, la ville de Saint-Florentin à un autre atout que sa proximité de Paris : "c'est non-négligeable, nous avons des avantages fiscaux qui n'existent pas ailleurs." Saint Florentin est en zone de revitalisation rurale qui permet une exonération d'impôts sur les bénéfices pendant 5 ans. : les docteurs Guignard et de Delarras travaillent pour le moment chacun à mi-temps à Saint-Florentin. Les rendez-vous se prennent sur Doctolib ou par courrier (pas de secrétariat téléphonique).