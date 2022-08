Médecins agressés : la Loire-Atlantique parmi les départements les plus concernés

En 2021, les agressions envers les médecins ont augmenté, il y en a eu plus de 1.000 selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des Médecins, qui vient de paraître. La Loire-Atlantique fait partie des départements où il y a le plus de déclarations d'agressions.

1.009 agressions envers des médecins ont été déclarées en France en 2021, selon l'Observatoire de la sécurité des Médecins qui vient de rendre un rapport. La Loire-Atlantique n'est pas épargnée avec 23 agressions en 2021. Elle est le huitième département le plus concerné.

70% d'agressions verbales

Les agressions verbales sont majoritaires, elles représentent les trois quart des incidents. Les médecins généralistes sont les principales victimes. Ces agressions peuvent quand même être violentes, comme pour la doctoresse Fabienne Yvon, médecin à Orvault et par ailleurs présidente du syndicat des Médecins Généralistes 44 : "C'est perturbant et choquant. Un homme inconnu a fait intrusion dans le cabinet en demandant des médicaments pour dormir et des produits de substitution pour quelqu'un que je n'avais jamais vu. Le ton est monté et il a rapidement été menaçant en se rapprochant de moi pour m'agresser, heureusement quelqu'un l'a éloigné, ça aurait pu aller plus loin" témoigne-t-elle.

D'après elle, les agressions viennent souvent de patients que les médecins ne connaissent pas. Ce fut le cas de Pascale Geffroy, également médecin à Orvault. Cette année elle a été menacée de mort par le fils d'une de ses patientes. "Cela affecte notre qualité de travail, pendant quelque temps, on est plus méfiant", explique-t-elle.

On est le déversoir de l'anxiété de la population.

La base du problème ce sont toutes les incivilités de la patientèle qui créent des tensions, en particulier depuis la crise du Covid, explique Fabienne Yvon : "Les patients supportent moins bien les délais, dès la salle d'attente ça commence déjà à monter… Il y a aussi beaucoup de demandes infondées". "Ce climat tend les relations entre les praticiens et leur patientèle", ajoute-t-elle, "on est le déversoir de l'anxiété de la population".

Des agressions sous évaluées

Beaucoup de médecins ne portent pas plainte, "parce qu'ils sont fatigués ou qu'ils n'ont pas le temps", déplore Anne Gicquel, en charge des questions de sécurité à l'Ordre national des Médecins de Loire-Atlantique. Et donc les agressions sont "sous-évaluées". Elle insiste sur l'importance de porter plainte ou déposer une main courante "qui peut quand même déboucher sur quelque chose". C'est tout le cabinet qui peut être visé, "les secrétaires aussi en prennent plein la tronche". La plupart des choses qui remontent à l'Ordre des médecins : des patients qui ne supportent pas d'attendre, des reproches parce qu'ils se voient refuser une prescription. Anne Gicquel ajoute : "quand on arrive en fin de carrière, c'est un coup à enlever sa plaque".