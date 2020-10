Médecins du Monde recherche des bénévoles à Metz. L'association en compte une trentaine mais aurait besoin d'aide supplémentaire. Pour les personnes sans domicile fixe ou sans papiers et qui ont besoin de soins, Médecins du Monde intervient sur plusieurs dispositifs, avec un camion mobile.

Que ce soit devant la gare de Metz tous les jeudis après-midi, en centre-ville, ou auprès de personnes précaires qui sont relogées, Médecins du Monde est sur le terrain. Dans le camion de Médecins du Monde, près de la gare, un cabinet médical est aménagé, Marie-Paule Keuffer est bénévole : "Nous avons une salle de consultation, un lit d'examen, des médicaments. On reçoit 8 à 10 personnes chaque semaine".

Des problèmes dentaires, ORL, des bronchites, des douleurs aux pieds

A l'intérieur du camion, Bernard, médecin à la retraite, reçoit ses patients, des personnes exclues des parcours de soins : "Ce sont des publics très précaires, des personnes qui vivent dans la rue, les problèmes les plus souvent rencontrés sont des problèmes dentaires, ORL, des bronchites, des douleurs aux pieds".

Il est certain que nous avons besoin de médecins mais tous les profils sont les bienvenus

Henri vit dans la rue depuis plusieurs années, il explique venir pour sa tension et félicite l'équipe pour son travail. Catherine Onobélé, responsable en Moselle de Médecins du Monde, recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien des missions de sensibiliation à la santé notamment : "Il est certain que nous avons besoin de médecins mais tous les profils sont les bienvenus", notamment des personnes spécialisées dans la communciation, des psychologues, des mécaniciens puisqu'il y a le camion à entretenir, des secrétaires sont aussi les bienvenus et le planning de présence est souple, promet l'association.

Les personnes intéressées peuvent contacter Médecins du Monde par mail : lorraine@medecinsdumonde.net ou par téléhone : +33 6 65 34 51 98.