Médecins du Monde recherche des soignants pour devenir bénévoles de l'association à Metz

Médecins du Monde à Metz recherche des bénévoles, surtout des soignants, pour aider ses membres à poursuivre les activités qu'ils mènent auprès des personnes sans abris et vivant dans la précarité. L'association, qui compte une trentaine de bénévoles à Metz, a besoin de renfort, notamment pour développer son activité de soutien psychologique et santé mentale, mais aussi pour participer à la clinique mobile qui propose deux fois par semaine à Metz des consultations médicales (place de la gare et place de la Comédie).

Catherine Onobélé, coordinatrice de programme à la délégation Lorraine à Metz, détaille ces nouveaux besoins de bénévoles pour Médecins du Monde : "Nous recherchons en particulier des soignants, médecins, infirmiers, psychologues, mais aussi des travailleurs sociaux". L'association compte également développer son projet d'accompagnement au logement, de prévention et d'éducation à la santé, et d'accès à l'ouverture de droits à la santé.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez écrire un mail à catherine.onobele@medecindumonde.net ou appeler au 06 03 11 71 80.