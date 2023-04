Médecins intérimaires : "C'est une chasse aux sorcières" pour le syndicat des hospitaliers remplaçants

C'était déjà compliqué de se faire soigner en Mayenne, eh bien ça va être pire. Les médecins intérimaires sont appelés à faire grève dès ce lundi 3 avril. Le gouvernement a décidé de s'attaquer à la rémunération de ces praticiens qui interviennent au coup par coup dans les hôpitaux publics. "Des mercenaires" comme les a nommés le Ministre de la Santé, François Braun. Jusqu'ici, c'était un peu la loi de l'offre et de la demande, à chacun de négocier son salaire avec l'établissement.

C'est fini avec la loi RIST qui plafonne la garde de 24 heures à 1.400 euros : "Nous sommes des médecins qui exerçons depuis des années partout en France pour boucher les trous, et sauver des vies, c'est une véritable chasse aux sorcières dont on fait l'objet, tout cela pour faire quelques économies", s'insurge Eric Réboli, président du syndicat national des médecins hospitaliers remplaçants. Il était l'invité ce lundi 3 avril du 6/9 de France Bleu Mayenne.

Le recours à l'intérim coûte 1,5 milliard d'euros chaque année

Les médecins qui ont choisi l'intérim seraient pour la plupart d'anciens titulaires qui ne supportaient plus la cadence des gardes : "On a plein de raisons de ne plus être à l'hôpital à cause de sa maltraitance, on est mal payé, on fuit l'hôpital, pourquoi vous voulez qu'on travaille pour un employeur qui nous paye quand on est interne 12,50 euros de l'heure, on fuit et on trouve une autre manière d'exercer", martèle Eric Réboli, président du syndicat national des médecins hospitaliers remplaçants.

Pour ce médecin, il ne faut pas prendre le chiffre d'une garde de 24 heures, mais le paiement de l'heure de travail, qui serait de l'ordre de 35 à 65 euros, "si évidemment vous multiplier par 150 heures, ça vous donne des chiffres qui font peur".