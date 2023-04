Médecins intérimaires : pas de répercussions sur les hôpitaux d'Indre-et-Loire pour l'instant

A nouveau, les hôpitaux français entrent dans le dur. Après la crise du Covid, ils font désormais face à un mouvement de grève des médecins intérimaires. Des "mercenaires" comme le dénonce notamment le ministre de la santé François Braun, qui a donc décidé d'appliquer depuis ce lundi le plafonnement de leurs salaires. Ceux-ci ne pourront pas être payés plus de 1390 euros brut pour 24h. Alors qu'à certains endroits, les chiffres de 4000, 5000 voire 6000 euros par jour, ont circulé.

Avec ce plafonnement, "les Français ne seront plus soignés correctement" alerte le Syndicat national des médecins hospitaliers remplaçants. Lui estime que 200 services en France menacent de fermer, par manque de médecins.

Entre 30 à 40 anesthésistes intérimaires au CHRU de Tours

Au CHRU de Tours, on n'en est pas là, mais la direction est vigilante. Notamment en ce qui concerne la situation des autres "petits" hôpitaux à proximité. "On essaie d'être vigilants quant aux activités qui pourraient être défaillantes, notamment sur les autres départements. On pense à Châteauroux, à Blois ou même à Bourges" explique le directeur des affaires médicales de l'hôpital Frédéric Spinhirny*. "Les services sont préparés, et notamment, évidemment, le bloc opératoire. Mais on peut aussi penser aux urgences, à la pédiatrie, à la gynéco obstétrique. Certains petits centres hospitaliers pourraient présenter des difficultés et nous solliciter".

De son côté, le CHRU de Tours emploie régulièrement trente à quarante intérimaires pour son pôle anesthésie (c'est le service qui est le plus gros pourvoyeur d'intérim). Le directeur des affaires médicales assure ne jamais les avoir payés plus de 1300 euros net les 24h, voire 1500 euros dans des cas de grande difficulté. En trois ans, le budget de l'intérim médical pour le CHRU de Tours a été multiplié par trois. Il est passé de 616.000 euros en 2019 à 1.748.000 euros en 2021.

"Le risque, c'est que des médecins partent dans le privé" - Alexandre Robert, FO Santé

A l'hôpital de Chinon, il n'y a là non plus aucune difficulté à déplorer pour l'instant. Mais de manière plus générale, Alexandre Robert dénonce le "timing" d'une telle décision. Pour le secrétaire départemental de FO Santé en Indre-et-Loire, qui par ailleurs travaille à Chinon, ce n'était pas le moment d'imposer un tel plafonnement. "Ça c'est sûr que c'est pas aujourd'hui qu'il faut s'amuser à ça parce qu'on est en manque de médecins et on va changer les règles alors qu'aujourd'hui on a besoin de tout le monde sur le pont pour répondre aux besoins de la population. Le risque, c'est que des médecins partent dans le privé parce que cette règle ne s'impose pas au privé et ça va diminuer l'offre de soins dans le public".