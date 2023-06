Médecins non conventionnés à Thuir : une décision "contre le mépris du gouvernement"

Invité de France Bleu Roussillon ce mardi, Christian Vedrenne ne mâche pas ses mots. "Je pense que c'est pour montrer le ras-le-bol des médecins face au mépris du gouvernement." Ce médecin de Saint-Paul-de-Fenouillet est président de la Confédération des syndicats médicaux dans les Pyrénées-Orientales. Il réagit à la décision des deux médecins de Thuir qui, désormais, ne sont plus conventionnés. Leurs patients payent 55 euros pour une consultation et ne sont plus remboursés par la sécurité sociale.

France Bleu Roussillon : Pourquoi ces médecins font-ils ce choix ? Est-ce pour gagner davantage d'argent ?

Christian Vedrenne : Je ne pense pas que ce soit pour gagner plus d'argent. Je pense que c'est pour montrer le ras-le-bol des médecins généralistes et spécialistes face au mépris du gouvernement.

Le gouvernement vous méprise, selon vous ?

Je pense que c'est une réaction à un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une accumulation de mépris de la part de nos gouvernants depuis bien longtemps. On arrive là à une solution extrême et qui est dangereuse pour tout le monde, pour les patients mais aussi pour les médecins. Et je crois que ce n'est pas anodin.

Pour rappel, les négociations avec l'assurance maladie n'ont pas abouti à ce que les médecins souhaitaient. Ils demandaient une consultation à 30 euros, mais ce sera finalement 26,50 euros. Donc, comprenez-vous ces médecins de Thuir qui ont fait le choix de se déconventionner ?

La hausse du prix de la consultation va s'appliquer dans six mois. Et ce n'est pas ça qui va régler le problème. Si on continue comme ça, nos jeunes se désintéresseront totalement et envisageront le salariat. Deux médecins qui se déconventionnent, sur les 500 que compte le département, c'est peu. Mais ça prouve le ras-le-bol.

Mais c'est une décision qui, au final, retombe sur les patients. Les consultation ne sont plus remboursées...

Ça retombe sur les deux ! Sur les patients et sur les médecins. Pour les médecins, c'est dangereux parce qu'ils ne bénéficient plus des avantages de la convention. Ils perdent certains forfaits qui sont attribués aux médecins conventionnés et, par là même, ça fait un manque à gagner. Ils perdent également des avantages au niveau de la retraite complémentaire. C'est une décision de désespoir.

Alors, si c'est injuste pour les patients et si ça n'arrange pas non plus les médecins, quel est l'intérêt de se déconventionner ?

Ça permet d'exercer son métier de façon correcte, c'est-à-dire de prendre le temps de recevoir les patients et d'être rémunéré correctement. Si vous rémunérez un médecin 25 euros alors qu'il passe trois quarts d'heure avec le patient pour une maladie chronique, le médecin n'est pas rémunéré correctement et il ne peut pas faire du bon travail. Pour les patients, effectivement c'est dangereux. C'est une médecine à deux vitesses ; il y a les gens qui ont de l'argent pour aller vers ce type de médecins, qui pratiquent ces tarifs, et les autres qui se contenteront des autres médecins, s'il en reste !

Justement, ça ne vous inquiète pas ? Un Français sur 10 vit déjà dans un désert médical. Cette décision ne risque-t-elle pas d'aggraver la situation ?

Bien sûr, je suis très inquiet ! Mais il ne faut pas systématiquement rendre responsable le médecin. Il faut peut-être aussi rendre responsables nos gouvernants qui ne nous écoutent pas et qui nous présentent une convention déjà toute écrite, non négociable qu'il faudrait signer sans rien dire. C'est pour ça que les négociations n'ont pas fonctionné.

Les deux médecins de Thuir sont les seuls dans le département à avoir décidé de se déconventionner. Mais ils sont près de 1.000 dans toute la France. Est-ce que, selon vous, d'autres médecins pourraient suivre dans les Pyrénées-Orientales ?

Je pense que si on continue dans cette voie-là, effectivement ça peut être une manière d'exprimer son ras-le-bol et d'avancer dans la contestation. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens de faire, sans en arrivée à ces extrêmes. Cette stratégie n'est pas bonne pour le patient, c'est certain. Il faudrait temporiser, en reprenant par exemple les négociations, mais pas comme cela a été fait jusque-là. À la Confédération des syndicats médicaux, nous prônons depuis des années la hiérarchisation des actes avec la possibilité d'avoir des tarifs qui varient en fonction de ce que vous faites. Si vous avez une consultation qui dure trois quarts d'heure pour un patient chronique, on pourrait alors appliquer un tarif équivalent au double de la consultation classique.

Les députés à l'Assemblée nationale ont examiné lundi une proposition de loi qui vise, entre autres, à contraindre les médecins à s'installer en priorité dans les déserts médicaux. Qu'en pensez-vous ?

Ce qui me gêne, c'est que cette proposition de loi est défendue par des confrères parlementaires qui, pourtant, connaissent la situation des médecins, même s'ils ont arrêté de pratiquer. Ils savent que le fait de contraindre les jeunes à s'installer dans des zones où il n'y a plus personne, ça ne marchera pas. Ça a déjà été fait dans d'autres pays.

Ne faut-il pas contraindre les médecins à s'installer dans certaines zones, au même titre que les enseignants ou les policiers qui sont envoyés parfois à l'autre bout de la France pour assurer leur mission ?

Si on fait ça, tout le monde va vouloir partir vers le salariat ou vers des remplacements. Ça ne changera rien. Il faudrait plutôt revaloriser la médecine libérale, faire en sorte que la rémunération soit à la hauteur du travail effectué.