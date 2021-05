Médiation animale : quand des chevaux s'invitent dans un EHPAD niçois

Emilion et Panache sont deux chevaux de la police municipale de Nice. En temps normal, faisant partie de la brigade équestre, ils patrouillent en centre ville et sur la Promenade des Anglais. Mais ce vendredi, leur mission était tout autre. Ils ont alors rendu visite à des personnes âgées, pensionnaires d'un EHPAD niçois, celui de Grosso. "C'est un événement important pour nos résidents, avoue Pierre-Joseph Brétéché, directeur de l'EHPAD Grosso. Après une année très difficile, cela leur redonne le sourire".

Puissance animale contre fragilité humaine

Cette rencontre est une sorte d'échange. L'animal apporte du bien-être et crée de l'émotion. "Ca stimule même les sens des personnes âgées, explique Lucie, 16 ans, stagiaire à la brigade équestre et à l'initiative de la rencontre. Après avoir entendu des témoignages d'expériences similaires avec des chiens ou des chats, _j'ai eu l'idée de l'adapter aux chevaux_." Les deux équidés ont donc été présentés dans une petite cours à une dizaine de résidents. Ces derniers, chacun leur tour, allaient caresser l'animal ou lui donner un morceau de carottes. Une image assez saisissante entre la puissance du cheval et la fragilité de la personne âgée. "Au début j'étais stressée, renchérit Lucie. Je ne savais pas si ca allait bien se passer et là, quand je vois la joie sur leur visage, je suis hyper contente !" Une expérience appréciée de tous qui est vouée à être reconduite.