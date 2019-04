Médiator : 116 millions d'euros déjà versés aux victimes

Le Mediator, retiré de la vente en 2009, a été prescrit pendant plus de 30 ans.

Un chiffre record dans l'affaire du Mediator dévoilé ce matin par le Parisien / Aujourd'hui en France. Les laboratoires Servier ont versé près de 116 millions d'euros aux victimes avant même la tenue du procès au pénal pour "tromperie", "escroquerie" et "homicides et blessures involontaires" le 23 septembre prochain. Il doit durer 6 mois et 4 000 personnes devraient se constituer partie civile. La facture pourrait donc s'alourdir pour Servier jusqu'à 141 millions d'euros au moins.

3.600 malades indemnisés depuis 2011

Depuis 2011, Servier indemnise les victimes sans attendre l'issue des procédures en justice. Interrogée dans les colonnes du Parisien / Aujourd'hui en France, Irène Frachon, lanceuse d'alerte sur le Médiator, dénonce des indemnisations par "pur calcul". Les victimes déjà indemnisées s'engagent à ne pas témoigner au pénal.

116 millions d'euros : c'est un record en matière d'indemnisation médicale en France à mettre en parallèle tout de même avec les 4 milliards d'euros de chiffres d'affaire annuel du groupe pharmaceutique.

Le Mediator aurait fait des centaines de morts

Le Mediator, retiré de la vente en 2009, a été prescrit pendant plus de 30 ans. Largement utilisé comme coupe-faim, il est soupçonné d'avoir fait plusieurs centaines de morts. Selon les différentes études, l'antidiabétique des laboratoires Servier pourrait être responsable à long terme de 500 à 2.100 morts.