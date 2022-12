Médicaments : "Les ruptures sont plus nombreuses, fréquentes et longues", confirme un pharmacien normand

Les pharmaciens alertent depuis plusieurs semaines sur des ruptures de stock de médicaments. Les pénuries sont plus longues et plus fréquentes. Pour en parler, Mathias Le Chevalier, vice président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens en Normandie, était l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi.

De quels médicaments manquent les pharmacies normandes en ce moment ?

Essentiellement d'amoxicilline, qui est un antibiotique très commun, et beaucoup de formes pédiatriques, notamment le Doliprane pédiatrique.

Pourquoi est-ce qu'on manque de médicaments ?

Les ruptures, ce n'est pas uniquement en ce moment. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on est habitué à gérer en pharmacie. Mais aujourd'hui, les ruptures sont plus nombreuses, plus fréquentes et plus longues. Il n'est pas rare de voir certains médicaments être en rupture trois ou quatre fois dans l'année et pour plusieurs mois. C'est un contexte qui est un peu nouveau pour nous. Les causes sont malheureusement multiples. La première, c'est le contexte de crise mondiale qui fait qu'il y a des pénuries dans plein de domaines. Et pour le médicament, on a certaines pénuries de matières premières.

Et puis aussi l'immunité qui est un petit peu plus faible en ce moment à cause des épidémies précédentes ?

Oui, tout à fait. C'est la deuxième couche. On sort de deux ans de Covid avec un confinement et des gestes barrières. Notre immunité a été très peu stimulée et l'année dernière, il y a eu très peu de pathologies. On n'a pas vu beaucoup de grippe dans nos officines, pas vu beaucoup de rhume, de pathologies hivernales. Cette année, c'est complètement l'inverse. On a une épidémie de bronchiolite qui a démarré, on a beaucoup de pathologies et la grippe est arrivée très tôt. Donc tout ça cumulé, ça fait qu'on a une demande qui est plus importante que l'offre. Et l'année dernière, les achats de médicaments ont vraiment fortement baissé et les fabricants de médicaments ont eu du mal à se projeter, à anticiper cette forte demande qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, plus de demandes, moins d'offre, ça crée aussi des pénuries.

On en parlait tout à l'heure, ce sont des médicaments très utilisés qu'il manque en ce moment. Quelles solutions est-ce que vous avez en pharmacie pour pallier ces pénuries ?

Malheureusement, on n'a pas de solution miracle puisque c'est multifactoriel, il y a différentes causes. Ce qui est sûr, c'est que nous, en pharmacie, c'est notre quotidien de gérer les problèmes de pénurie et de trouver des solutions. Le plus simple, c'est notre expertise qui permet d'ajuster les posologies en changeant le dosage du médicament initial. Ça peut être de proposer une autre forme : si c'est le comprimé qui est en rupture, on va essayer de passer sur des sachets ou sur un sirop, en expliquant tout ça au patient. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Et il y a aussi, depuis plusieurs semaines, la mise en place de quotas sur le paracétamol, qui manque aussi.

C'est-à-dire ? C'est quoi comme quota par exemple ?

Si vous venez dans une pharmacie et que vous nous demandez d'acheter cinq boîtes de Doliprane, on sera obligé de vous répondre qu'on ne peut vous en donner que deux. C'est une petite mesure mais qui permet de limiter le sur-stockage, comme on a pu connaître au début du Covid où les gens stockaient le Doliprane comme les pâtes.

Est-ce que vous voyez aussi avec des confrères à vous pour essayer de vous organiser ?

On a un maillage de pharmacies en France - 20.000 pharmacies réparties sur le territoire - donc il y a très peu de pharmacies isolées et oui, forcément, on s'appelle entre confrères et on met en place des systèmes pour savoir où sont les médicaments et en quelle quantité. Mais là, la rupture est assez profonde et quand on manque d'un médicament, malheureusement, en général, le confrère manque également. Donc c'est toute une organisation. Mais c'est vrai que ces ruptures aujourd'hui sont vraiment plus importantes que ce qu'on a pu connaître.

Et justement, est-ce qu'on en voit le bout ? Est-ce qu'on a des solutions, des conseils, des choses à adopter ? Des gestes barrières ?

Bien sûr, les gestes barrières, on l'a vu l'année dernière et il y a deux ans, quand on ne voyait plus de pathologie respiratoire hivernale dans nos pharmacies, c'était une conséquence directe de la mise en place des gestes barrières. Donc on ne peut que conseiller de remettre en place les gestes barrières. Ça a fait ses preuves, ça fonctionne, on le sait très bien. Mais il y avait une petite chose que je voulais rajouter sur la prise en charge pour essayer de diminuer la consommation de médicaments, notamment d'antibiotiques. C'est quelque chose qu'on met en place dans nos pharmacies : aujourd'hui, par exemple pour l'angine, pour éviter une prise d'antibiotiques, on peut faire un petit test diagnostic à la pharmacie, on va aller chatouiller l'arrière gorge avec un coton tige et tout de suite voir si il y a besoin d'antibiotiques ou pas et si on doit renvoyer le patient vers un médecin ou pas. Et ça, c'est aussi une voie qu'il faut qu'on développe, on doit informer les médecins et les patients qu'on est capables aussi de faire ça dans nos officines.