Pénuries de médicaments : le gouvernement veut relocaliser la production en France

Près d'un Français sur trois a été confronté à des pénuries en pharmacie. C'est le résultat d'une étude menée en mars 2023. Actuellement plus de 3.000 médicaments sont en situation de pénurie , doit deux fois plus qu'en 2019. Le résultat, notamment, de la chute vertigineuse de la production de médicaments dans l'Hexagone. Pour relancer la production en France, Emmanuel Macron va annoncer ce mardi une série de mesures à l'occasion d'un déplacement en Ardèche.

Ce déplacement sur le site du laboratoire pharmaceutique Aguettant à Champagne sera le premier d'une série de rendez-vous présidentiels consacrés au renforcement de la souveraineté industrielle et technologique française, qui vont se poursuivre jusqu'à lundi prochain. Dès ce mardi matin, le chef de l'Etat promet "des annonces majeures". "Trop d’entre nous sommes confrontés à des pénuries dans nos pharmacies", dénonce Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Le chef de l'État déplore des "délais parfois trop longs et l'accès trop difficile" des médicaments "courants et bien connus, comme pour des traitements vitaux". Il juge cette situation "inacceptable" et assure que des solutions sont déployées.

La France chute au classement des pays producteurs de médicaments

Emmanuel Macron sera accompagné aujourd'hui des ministres Olivier Dussopt (Travail), François Braun (Santé) et Roland Lescure (Industrie). Sur Twitter le Président constate que "déléguer à d’autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays". Il plaide donc pour "retrouver des usines" et promet des "annonces majeures qui concernent le retour de la production en France de médicaments essentiels à nos vies". Il fait notamment état d'un investissement à venir du groupe britannique GSK de "22 millions d'euros sur son site de Mayenne pour moderniser ses unités de production" d'amoxicilline. Cet investissement sera accompagné d'un "plan de recrutements".

La France dépend à hauteur de 60 à 80% des importations, notamment de la Chine, pour la production de médicaments dit matures (antibiotiques, produits d'anesthésie..), un seuil qui grimpe à 95% pour les biomédicaments, notamment les vaccins. Antibiotiques, paracétamol, antiépileptiques, anticancéreux... De plus en plus de médicaments viennent à manquer dans les pharmacies, en France comme ailleurs en Europe, suscitant une inquiétude croissante de divers acteurs. Selon un rapport de parlementaires rendu en 2021, en matière de production, la France est passée du premier au quatrième rang des pays producteurs de médicaments (en valeur) en Europe, derrière la Suisse, l’Allemagne et l’Italie.

Une liste de médicaments "critiques"

Pour répondre à ces pénuries, une liste de 281 médicaments "critiques", dont la production est susceptible d'être relocalisée, a été remise à François Braun à la mi-mai. Mais elle n'est toujours pas publiée, suscitant de nombreuses attentes dans le secteur. Le président devrait apporter mardi des précisions sur son contenu. Le laboratoire Aguettant, groupe familial plus que centenaire, fabrique des médicaments injectables, notamment pour l'anesthésie-réanimation, qui ont aussi manqué pendant la crise du Covid.

Dans ce processus de réindustrialisation dans le secteur du médicament, une centaine de projets labellisés France Relance, dont une quarantaine pour des relocalisations, sont en cours. Parmi les plus emblématique, celui de l'entreprise Seqens en Isère. Un investissement de 100 millions d'euros investis pour relancer la production de paracétamol.