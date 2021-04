Méfiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca : "Je ne l'aurais pas fait [...] C'est dangereux je pense"

Le vaccin AstraZeneca est réservé pour le moment aux personnes de 55 ans et plus ayant des facteurs de comorbidité.

Nouveau coup dur pour le vaccin AstraZeneca. L'Agence européenne du médicament a annoncé mercredi que les caillots sanguins devraient être répertoriés comme effet secondaire "très rare" du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Dans son communiqué, l'EMA établit donc "un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses". Toutefois, l'agence précise également que la balance bénéfice/risque reste "positive" et ne décourage donc pas la vaccination avec l'AstraZeneca, jugé "très efficace" et qui "sauve des vies".

Malgré tout, et malgré les cas de thromboses qui restent rares, plusieurs pays européens ont suspendu l'utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca en raison de signalements de caillots sanguins parmi les personnes vaccinées. En France la méfiance est palpable, y compris dans notre région où pour le moment - tous vaccins confondus - près de 350 000 personnes ont reçu une première dose.

Au centre de vaccination de la salle des fêtes Barbillat-Touraine à Châteauroux, il n'y a pas de vaccin AstraZeneca puisqu'il est réservé à la médecine de ville (médecins traitants, pharmaciens et toute autre personne ayant l'autorisation d'injecter le vaccin. Claude, 75 ans, est sur le point de recevoir une première dose de Moderna. Il est soulagé parce que si ça avait été l'AstraZeneca, il ne se serait pas déplacé : "Je ne l'aurais pas fait parce qu'ils nous racontent trop de choses à la télé et à première vue ça craint quand même. Pour l'instant, ils ne sont sûrs de rien. Ils essaient de nous endormir. On a des problèmes de santé avec l'âge. _C'est dangereux je pense_."

"Même si les cas de thromboses sont très rares, je pense qu'il ne faut pas se fier à ce vaccin" (Lydie, 56 ans, venue recevoir sa première dose de Pfizer)

De son côté, le corps médical essaie de rassurer. C'est le cas d'Anne Denis, pharmacienne à Châteauroux : "On essaie de les rassurer en leur disant que le bénéfice/risque montre qu'il vaut mieux se faire vacciner, qu'ils ont moins de risques à faire la vaccination que s'ils attrapent le Covid avec les pathologies qu'ils ont. Les cas [de thromboses] sont très rares. _Comme tout médicament il y a des effets secondaires et des cas possibles de réaction_."

Pour rappel, le vaccin AstraZeneca est réservé aux personnes de 55 ans et plus ayant des facteurs de comorbidité. Pour savoir qui peut recevoir quel vaccin, vous pouvez vous rendez ici, sur le site de l'assurance maladie. Mercredi, la Belgique a annoncé qu'elle réservait le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans selon le ministère de la Santé. L'Italie et l'Espagne réservent quant à eux ce vaccin aux plus de 60 ans.