Megève : le masque de nouveau obligatoire dans le centre-ville

Le port du masque redevient obligatoire dans le centre-ville de Megève en Haute-Savoie, à compter de ce mercredi 21 juillet, et jusqu'à nouvel ordre. Décision prise par la municipalité face à la propagation du variant Delta et en raison de la configuration du centre-ville.

C'est une mesure de sécurité et de protection (la maire)

"Ça va peut-être râler, mais c'est une mesure de prévention" Copier

"Megève est un village, avec un centre village où on a des animations, où il y a des rassemblements de populations qui sont assez importants, il me semble aujourd'hui sécuritaire de réimposer le masque dans le centre ville et dans les manifestations qui regroupent des personnes quand il n'y a pas de pass sanitaire exigé", explique la maire de Megève Catherine Jullien-Brèches.

Elle y voit seulement "une mesure de sécurité, de protection des populations par rapport à la propagation du variant", mais la maire tient à rassurer : "Je n'ai pas à ce jour de cas de cluster sur Megève, c'est une décision purement préventive, qui avait déjà été prise l'année dernière".

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, en Haute-Savoie, près de 92% des tests positifs étaient dus mardi au variant Delta (mutation L452R), soit un seuil largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 79,3%.