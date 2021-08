"Même de force, je ferai pas le vaccin" ces antivax azuréens qui témoignent

En cette journée spéciale "Tous Vaccinés ? On en parle" sur France Bleu Azur. La parole est aussi donnée à ceux qui ne veulent pas entendre parler du vaccin. Ces azuréens qui manifestent tous les week-end ou presque.

Ce vaccin anti-covid divise, suscite défiance ou adhésion. Alors "Tous vaccinés ?" On en parle sur France Bleu Azur. La vaccination est à partir d'aujourd'hui lundi obligatoire pour certaines professions du secteur de la santé (Ephad, aides à domicile, ambulanciers, tous ceux qui sont en contact avec les malades). Les soignants : médecins, infirmiers, aide-soignant ont jusqu'au 15 septembre pour avoir reçu une 1ère injection ( mi-octobre pour avoir un schéma vaccinal complet), sous peine de sanctions. Sans compter le pass sanitaire, obligatoire sur certains lieux de travail en liens avec du public (il faut montrer vaccin complet ou test négatif de moins de 72 heures ou attestation de rétablissement de la Covid de plus de 11 jours et moins de 6 mois.). Mais la contestation se fait toujours dans les rues azuréennes.

"Moi même de force, je ne ferai jamais le vaccin"

Un azuréen témoigne au micro France Bleu Azur. Il se dit prêt à démissionner si son employeur lui impose la vaccination ou le pass sanitaire. Cet homme de 37 ans, est cuisiner dans un restaurant niçois. Et il manifeste toutes les semaines contre le vaccin ou le pass sanitaire.

"Le vaccin tue, on ne le sait pas mais beaucoup de personnes se retrouvent à l'hôpital à cause de lui. Mais les médias, les médecins sont payés pour ne pas le dire". Matthieu

Il se dit aussi prêt à "monter à Paris pour faire pression sur le gouvernement".

Quitter le pays plutôt que se résoudre à la vaccination

Une autre azuréenne, prof de Yoga, s'inquiète de sa maladie auto-immune : "il se pourrait que cela soit lié aux cinq vaccins contre l'hépatite, donc je ne renouvellerai pas l'expérience". La jeune femme va plus loin, elle affirme avoir préparé ses passeport.