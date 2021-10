"On ne fait toujours pas la bise", à Azé en Mayenne, les seniors continuent de respecter les gestes barrière

104 habitants d'Azé se sont retrouvés ce dimanche 3 octobre pour le déjeuner des aînés. Une tradition annuelle organisée par leurs élus, qui n'avait pu se tenir depuis 2019 en raison de la situation sanitaire. Et comme le virus n'est pas parti avec l'été, le protocole sanitaire de ce repas est strict, alors que le taux d'incidence, le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, est en hausse chez les personnes de plus de 65 ans. En Mayenne, il est à 54 au sein de toute la population mayennaise, contre 100 chez les personnes de plus de 65 ans.

Pas de bises "même aux petits-enfants"

"Sur les tables de 10, il y a huit personnes et sur les tables de 8, seulement 6, explique Céline Lereste, maire déléguée d'Azé. Les serveurs portent le masque. On a du gel à disposition et le pass sanitaire est obligatoire." Autre restriction exceptionnelle : pour le thé dansant qui suit le repas, les couples doivent danser entre eux, impossible de changer de partenaire. "On n'a pas invité la copine pour danser de toute façon", rigole Marcel.

Le septuagénaire et ses amis l'assurent : même vaccinés, ils continuent de respecter les gestes barrières. "On se lave les mains et on ne fait toujours pas la bise, même à nos petits-enfants." La bande d'amis a même déjà prévu de se faire injecter la 3e dose de vaccin, disponible aux plus de 65 ans depuis le 1er septembre.