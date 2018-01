Limoges, France

Une centaine de lycéens et étudiants ont découvert les techniques pour maîtriser et stimuler leur mémoire, qu'ils sollicitent tant au quotidien. Au menu: des exercices pratiques pour stimuler le cerveau, en associant des mots ou des idées, voire en construisant des histoires loufoques, afin que chacun retienne des données ou des informations auxquelles il se sentait pourtant hermétique à priori.

des liens logiques et des liens loufoques

La méthode de Sébastien Martinez est basée sur les associations d'idées et de mots, à partir desquelles chacun est invité à créer ses propres histoires, personnalisées. "Pour mémoriser, il y a deux chemins: soit on créé des liens logiques, soit on créé des liens loufoques" explique à France Bleu Limousin Sébastien Martinez, devenu formateur en mémorisation.

Florian, élève de Seconde, doit associer les mots ou les idées qu'il veut pour se souvenir que la Havane est la capitale de Cuba. "Havane me fait penser à "caravane". Et Cuba, cela me fait penser à des fesses basses (NDLR: "cul bas"). Du coup, je pense à ça, je trouve la réponse, et je la retiens", explique en souriant le jeune lycéen, visiblement très intéressé par les ateliers proposés.

"Avec les enfants, les liens loufoques sont faciles, mais plus on arrive dans nos systèmes éducatifs et sociaux, moins on s'autorise à créer, à innover, à créer des liens loufoques. Et souvent la problématique est là: arriver à _concilier notre partie rationnelle et notre partie irrationnelle_. Et lorsqu'on arrive à refusionner ces deux parties, on mémorise beaucoup plus facilement", explique Sébastien Martinez. C'est donc une mécanique d'association, "c'est connecter ce qui est inconnu à quelque chose de connu".

C'est donc la créativité qui, au moins en partie, stimulerait la mémoire. Et si nous avons le sentiment d'oublier plus souvent lorsqu'on avance dans l'âge, c'est en fait surtout parce que nous limitons notre imagination...