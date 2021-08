Menace de mort, services en tension : les soignants sur les nerfs à Toulouse

Le vaccinodrome du Parc des Expositions, à Toulouse, vient de fêter sa 500 000ème injection. Un cap symbolique de la campagne de vaccination contre le Covid-19, passé dans un contexte délétère. On ne peut pas dire que le moral des soignants soit au beau fixe, après les tags anti-vaccin découverts sur les murs de l'Ordre des infirmiers en Occitanie, et surtout cette menace de mort laissée dimanche au vaccinodrome de l'île du Ramier. Difficile parfois de garder son calme, d'autant que la situation dans les hôpitaux se tend.

Une incompréhension grandissante

Au fur et à mesure que les services de réanimation se remplissent à Toulouse, l'ambiance se tend. Les premiers transferts de patients vers le Grand Est ont commencé. À l'hôpital de Rangueil, il ne reste désormais qu'une seule place hors-covid dans ce service; et certaines opérations doivent être déprogrammées au CHU. "Il commence à y avoir des tensions. Certains soignants commencent à reprocher aux non-vaccinés de venir emboliser l'hôpital, et tout ça aux dépends des patients vaccinés que l'on est en train de déprogrammer. Ce sont des choses que l'on entendait pas jusque là" explique Nassim Kamar, professeur de néphrologie, et responsable de la cellule de crise à l’hôpital Rangueil de Toulouse.

Il y a une perte de sens, un petit manque d'empathie

Le patron du Samu en Haute-Garonne, Vincent Bounes, qui est aussi élu à la région, évoque lui aussi une petite perte d'empathie du côté de certains soignants : "Il y a une perte de sens pour certains soignants qui ne comprennent plus que les gens ne soient pas vaccinés, malgré leurs facteurs de risques". Ces tensions sont sans doute loin d'être finies; certains responsables du CHU estiment que l'Occitanie sera la région la plus touchée en métropole lors de cette quatrième vague, et le pic n'est attendu qu'en Septembre.

Sécurité renforcée

Après la découverte d'une note écrite à la main dimanche au vaccinodrome, sur laquelle on pouvait lire : "Un jour tout ça sautera"", les contrôles et la surveillance sont renforcés aux abords de l'établissement, sur l'île du Ramier. "On a pris cette menace au sérieux" confirme la directrice adjointe au CHU de Toulouse, Agnès Ferrer, qui poursuit : "Il ne faut pas non plus considérer que des épiphénomènes excessifs, que l'on ne peut que regretter, viennent perturber au quotidien un fonctionnement qui est harmonieux". En attendant, la sécurité a été quasiment doublé pour surveiller la vaccinodrome la nuit, et les contrôles pour accéder au centre sont fortement renforcés.