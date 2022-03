Menace sur les tournées des infirmiers et infirmières de l'Yonne à domicile

La hausse du prix des carburants impacte au quotidien les infirmières et infirmiers libéraux. La profession en appelle au gouvernement alors qu'elle réalise plus de 95% de son activité au domicile des patients.

Les infirmiers libéraux demandent au gouvernement qu'ils puissent bénéficier des aides accordées aux professionnels de la route comme les transporteurs routiers ou les taxis. Les tournées actuelles sont menacées estime Catherine Jochmans-Moraine, infirmière libérale à Joigny et membre du bureau du syndicat national des infirmiers libéraux de l'Yonne.

France Bleu Auxerre : il y a une réelle menace sur vos tournées ?

Catherine Jochmans-Moraine : Oui, clairement et çà devient inquiétant pour les collègues qui font beaucoup de kilomètres en milieu rural tout comme pour les patients isolés chez qui on doit passer jusqu'à trois fois par jour. Le prix de l'essence au litre est bientôt au même tarif que l'acte infirmier. Il va sans doute falloir que l'on s'organise autrement.

Je ne sais pas si le gouvernement se rend compte des conséquences à l'époque où l'on parle de virage ambulatoire et domiciliaire. On doit de plus en plus aller chez les patients et les personnes âgées à domicile, sachant que nous n'avons pas eu d'augmentation sur les indemnités forfaitaires depuis 2012 et sur les indemnités kilométriques depuis 2019. Cela fait donc treize ans alors que le prix de l'essence a triplé !

D'autant que vous ne pouvez pas répercuter le prix dans vos prestations...

Non, nous avons vraiment cette difficulté, d'être dans un système avec des tarifs encadrés. On travaille sous convention avec les caisses. On a pas le choix, on est bloqué. On ne peut pas répercuter comme les privés et les transporteurs le prix sur nos prestations

Vous voulez donc être considéré au même titre que les " gros rouleurs " ?

Oui, nous avons fait un tract avec le syndicat dans lequel on interpelle le gouvernement. tous les syndicats sont d'ailleurs à l'unisson. Il faut que l'on revoit nos tarifs ou que l'on nous donne des avantages. Je pense qu'il faudrait un barème pérenne. Quant aux mesures qui pourraient-être les mêmes que celles des taxis, ce sont des taxes renouvelées tous les ans dont on pourrait aussi bénéficier.