Menaces contre les soignants : des médecins mosellans signent une tribune dans le journal Le Monde

466 élus, directeurs d'hôpitaux et professeurs de médecine de toute la France publient une tribune dans le journal Le Monde, en date du 13 septembre, pour appeler "à un sursaut républicain face aux attaques contre les acteurs du monde hospitalier." Des attaques qui visent plus précisément les personnels participant à la campagne de vaccination contre le Covid-19.

Signature de soutien

Parmi les signataires en Moselle (consultez la liste complète ici), Marie-France Oliéric, la présidente de la commission médicale d'établissement du CHR Metz-Thionville affirme ne pas avoir eu d'informations sur des faits graves, ni même avoir été elle-même la cible d'insultes ou d'agression, mais souhaite donner son "soutien aux collègues qui ont été agressés en Outre-Mer et pour d'autres qui ont eu leur centre de vaccination vandalisé."

La gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Bel Air de Thionville ne cache pas sa surprise face à ce phénomène : "il y a un an, ces mêmes personnes nous applaudissaient parce que nous étions au cœur d'une vague qui était encore très difficile. On se retrouve aujourd'hui à être insultés et agressés, alors qu'on combat toujours le même virus."

Et après le 15 septembre ?

Pour autant, Marie-France Oliéric tient à rappeler que ces actes ne sont le fait que d'une minorité. Et les taux de vaccination en Moselle, aussi bien chez les soignants que dans le reste de la population, sont très élevés. Reste ceux sont résolument opposés à la vaccination et dont la suspension après la date butoir du 15 septembre pourrait entrainer des difficultés d'organisation dans les services. "Depuis les vagues de Covid, nous avons eu beaucoup de départs. Si on part déjà avec un quota manquant et que vous enlevez une toute petite partie du personnel, certains services pourraient ne pas tourner." Mais hors de question pour elle d'écarter les récalcitrants "qui ont fait du très bon travail et le feront encore. La divergence d'opinion ne préjuge pas de la qualité de travail des personnes."