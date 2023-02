Menaces sur l'unité de soins continus du Blanc : les médecins veulent préciser les choses

Deux médecins du centre hospitalier Châteauroux-Le Blanc prennent la parole concernant une éventuelle fermeture de l'unité de soins continus au Blanc d'ici fin février, évoquée par le comité d'usagers, des représentants syndicaux, et des élus. L'échéance évoquée est contestée par la direction de l'hôpital, qui parle de "réorganisation" et pas de "fermeture". Le dossier est épineux,; car cette "réorganisation" est liée à plusieurs facteurs que les médecins ont tenu à préciser.

Surcharge de travail, et réforme des soins critiques

Les médecins Michel Hira et Patrice Dumiot sont d'abord revenus sur le rôle de cette unité de soins continus, destinée à l'origine à prendre en charge les patients dont le pronostic vital est engagé, mais sans déficience d'organes. "Petit à petit avec la diminution de l'activité chirurgicale lourde au CH du Blanc, les lits post opération ont été occupés par des lits de médecine" explique Michel Hira, chef du service réanimation polyvalente chef de pôle anesthésie, réanimation et Urgences à Châteauroux. Les lits de l'unité de soins continus étaient réduits au nombre de trois. Les patients dans les états les plus préoccupants étaient déjà transférés sur les hôpitaux de Châteauroux et de Poitiers.

Les choses se sont compliquées pour les soignants suite au départ à la retraite en 2020 du cardiologue qui gérait l'unité. Des médecins du service de médecine générale ont pris le relais, sans spécialisation pour les soins critiques, même si au fil du temps ils ont acquis une expérience dans ce domaine. Ce changement a entraîné une "lourdeur de travail importante" pour ceux amené à travailler en unité de soins continus, affirme le docteur Michel Hira. Les soignants eux même ont exprimé le souhait de réorganiser les choses.

À cela s'est ajoutée récemment la réforme des soins critiques. En résumé : pour pouvoir maintenir de tels soins à l'hôpital du Blanc, il aurait fallu des médecins spécialisés 24/24h. L'hôpital s'il maintient l'unité telle quelle pourrait donc être mis en difficulté, car il ne respecterait pas la règle, explique Patrice Dumiot, chef cde médecine polyvalente et chef du pôle du Blanc.

Des transferts déjà effectifs

En réalité depuis le 1er janvier les patients qui nécessitent une prise en charge de type unité soins continus sont déjà transférés vers l'hôpital de Châteauroux, pour des raisons de sécurité dans leur prise en charge médicale.

Dans les faits, seuls 40% des patients accueillis au Blanc sur ces trois lits correspondaient au profil "unité de soins continus" selon le docteur Patrice Dumiot.

Suite à la "réorganisation" du centre hospitalier, du personnel paramédical, manquant dans de nombreux services, est en train d'être réaffecté, d'où l'alerte lancée par des usagers, élus locaux et délégués syndicaux opposés à la fermeture de l'unité de soins continus de l'hôpital du Blanc.