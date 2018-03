Niort, France

Des médecins, psychologues et infirmières étaient présents ce lundi matin pour répondre aux questions des élèves. "Beaucoup d'élèves s'interrogent sur la rapidité de la maladie, sur l'incapacité que l'on peut avoir à anticiper, pourquoi lorsque l'on est hospitalisé on ne peut pas guérir, et donc de trouver des réponses à ce qui peut leur sembler inacceptable" indique le directeur d'académie des Deux-Sèvres Franck Picaud.

Les enseignants aussi ont des questions sur "la manière de prendre en charge les élèves" note le DASEN, car les questions fourmillent même en dehors de la cellule psychologique. "Ils ont découvert cette maladie qu'ils ne connaissaient pas avec le choc qu'ils ont connu lorsqu'ils ont su pour leur camarade."

Les cours ont repris

Pas question pour autant de chambouler tous les cours pour Franck Picaud : "l'idée est de redonner à travers cet emploi du temps un cadre sécurisant pour les élèves qui avaient besoin de retrouver entre guillemets un semblant de normalité, de retrouver leurs camarades et leurs professeurs."

La journée risque toutefois d'être encore perturbée ce mardi 13 mars. Les obsèques de l'adolescent auront lieu à 15h ce mardi après-midi à l'église de Chauray.