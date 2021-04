Mérignac : la ministre des Armées inaugure le pôle militaire de vaccination

À Mérignac, dans l'agglomération bordelaise, la ministre des Armées Florence Parly est venue inaugurer le pôle militaire de vaccination installé au Pin Galant, ce jeudi. L'armée poursuit l'effort collectif initié avec les centres de vaccination installés Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) il y a trois semaines et dont un est situé en Gironde, dans l'hôpital Robert Picqué. L'objectif affiché est d'administrer, sur tout le territoire, jusqu'à 50.000 doses par semaine.

Dans le centre de Mérignac, l'objectif affiché par la ministre des Armées est d'administrer 1 000 doses par jour. Pour le moment, 500 vont être injectées pour commencer et "dès la semaine prochaine on franchira un nouveau pallier avec 600 et très rapidement on atteindra notre objectif", précise Florence Parly.

Le maire de Mérignac, Alain Anziani, indique que la Ville avait besoin d'une forte logistique : "Ici, il y a 52 militaires par jour qui sont présents, qui assurent l'accueil et qui orientent les patients." Il rappelle que Mérignac a de très bonnes relations avec l'armée car "on a deux bases sur le territoire, donc ils ont accepté de venir nous donner un coup de main".