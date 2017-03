Meroux : le cabinet d'ophtalmologie complet jusqu'à la fin de l'année

Le cabinet tant attendu de la Jonxion à Meroux a ouvert ses portes en décembre dernier, ravivant les espoirs des Terrifortains à la recherche d'un ophtalmologue disponible rapidement. Seulement, tous les rendez-vous sont pris jusqu'à la fin de l'année.

Inutile d'insister, l'agenda de l'ophtalmologue Grec installé à la Jonxion à Meroux est complet jusqu'à la fin de l'année. Après l'ouverture de ce cabinet en décembre dernier, tous s'attendaient à pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement, en tout cas plus rapidement que ce qui était jusqu'ici proposé, mais c'est peine perdue.

Du renfort attendu dans les prochains mois

Un cabinet plus grand d'environ 270 m² doit ouvrir ses portes au premier étage du bâtiment de la Jonxion à la fin du mois de mars, ou au début du mois d'avril. Les travaux sont actuellement en cours. Ce cabinet accueillera un, voire deux ophtalmologistes supplémentaires. Des spécialistes eux aussi Grecs qui ont toutes les autorisations pour exercer à la Jonxion : "Leur CV est complet, ils maîtrisent totalement la langue française, ils ont le feu vert du Conseil de l'ordre des médecins du département, rappelle Michel Bouvard, le président du Conseil de l'ordre des médecins du Territoire de Belfort. Leur installation ne dépend plus que de l'avancée des travaux. Pour travailler, encore faut-il qu'il y ait des locaux adaptés et du matériel fonctionnel". Michel Bouvard craint que ces deux ophtalmologues s'impatientent et aillent voir ailleurs.

Les patients aussi s'impatientent

Les patients sont les premiers déçus : le standard téléphonique est débordé, une plateforme téléphonique sera mise en place dès le mois d'avril, elle sera d'ailleurs joignable au 02 31 15 80 17. Marcel, par exemple est venu depuis Taillecourt, directement au cabinet, puisqu'il n'a jamais réussi à joindre la plateforme : "Ça ne répond pas, alors on est venus voir pourquoi, et comment", explique-t-il. De son côté, Michel Bouvard essaie de temporiser : "Je comprends l'impatience des gens, et je la partage, mais la finition des travaux n'est pas de mon ressort". À la Jonxion, on reste prudent sur l'arrivée des spécialistes : "il y aura dans les semaines à venir au moins un ophtalmologue, indique une chargée d'accueil, mais on ne connait pas encore sa date d'arrivée."