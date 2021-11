Meslay-du-Maine : le coup de gueule d'une jeune mayennaise diabétique

Ce qui a fait déborder le vase, pour Adèle, 24 ans, atteinte d'un diabète de type 1 (insulinodépendant), c'est lorsqu'elle a dû, une nouvelle fois, payer à ses frais, un examen médical, lui permettant de garder son permis de conduire. "Tous les cinq ans, je dois passer un examen médical. Cela coûte 36 euros, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Ce n'est pas normal! Et si je ne le passe pas, je n'ai plus de permis, donc plus de travail. Je veux alerter là-dessus". Grâce au travail des associations, un recours est désormais possible, pour ne pas avoir à passer cet examen tous les cinq ans. Il est nécessaire alors, de fournir une attestation d'un médecin spécialiste prouvant le bon état de santé de la personne.

Des solutions existent pour payer moins cher

Adèle va bien, elle vit normalement, son diabète est bien équilibré. Cependant, si elle voulait faire un emprunt à la banque, elle devrait payer beaucoup plus cher le prix des assurances. A l'association des diabétiques de la Mayenne, on se bat contre les différents organismes, pour faire baisser le prix des assurances. "Notre fédération a maintenant un courtier d'assurance qui permet d'assurer tous les prêts à des taux plus avantageux que les assurances classiques, explique Gérard Lochu, le président de l'association. Des négociations sont en cours pour améliorer la prise en charge des personnes diabétiques. Certaines écoles qui leur étaient interdites, par exemple, comme l'école des Mines, leur sont désormais accessibles.

Pour tout renseignement

Association des diabétiques de la Mayenne

16 place Henri Bisson

53 000 Laval

02 43 02 82 98