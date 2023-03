Message d'espoir : il va courir 100 km autour de l'Écusson à Nîmes pour son combat contre un cancer du rein

Il est des Nîmois qui vous marquent par leur combat, par leur volonté. France Bleu Gard Lozère est très heureux d'avoir reçu l'un d'entre eux, ce jeudi matin à l'occasion de la journée mondiale du rein. Thierry Garcia, un ultra-trailer, se bat contre un cancer du rein. Et il va courir 100 km samedi autour des arènes de Nîmes, et de l'Ecusson.

ⓘ Publicité

Il a appris être atteint d'un cancer du rein en août 2022. "Je me suis dit qu'il fallait en parler, ne pas rester enfermé, positiver sur la maladie, et faire connaître l'importance et la nécessité de prévenir, et de se faire soigner". Thierry Garcia pense que c'est un "choc" qui a provoqué ce cancer : la destruction d'arbres centenaires devant chez lui, quartier Gambetta, à Nîmes.

"On n'est jamais sûr de rien, explique-t-il malgré tout. Mais quand c'est pris à temps, il y a de fortes possibilités pour que vous vous en sortiez. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance".

L'association de quartier Gambetta et l'association France Rein le soutiennent dans cette foulée du rein qu'il "porte" pour parler des maladies rénales. Son défi : faire un 100 km autour de l'Ecusson entre 6h et 21h le samedi 11 mars 2023. Un point relais d'information et de départ pour ceux qui souhaitent l'accompagner en marchant, en trottinette ou en courant. Au maximum,10 personnes par heure pourront l'accompagner, avec un tee-shirt France Rein.

loading