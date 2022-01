Mesures covid : l'EPSM de la Sarthe suspend les visites

En raison du taux d'incidence covid, le plus haut des Pays de la Loire, l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe suspend les visites et les permissions, sauf avis médical contraire.

Les établissements de santé s'isolent à nouveau face à l'envolée des contaminations au covid-19 en Sarthe. Après le centre hospitalier du Mans, l'Etablissement public de santé mentale de la Sarthe, situé à Allonnes, suspend à son tour les visites. Voici les nouvelles règles en place depuis le 1er janvier : "les visites et permissions sont suspendues pour l’ensemble des patients et résidents, sauf avis médical contraire" indique l'EPSM dans un communiqué publié le 5 janvier 2022, tout en ajoutant : "Les équipes médicales et paramédicales restent à disposition, par téléphone, pour donner des nouvelles et répondre aux différentes interrogations des proches des personnes hospitalisées." L'établissement ne donne pas de durée pour ces mesures mais explique qu'elles seront "réévaluées régulièrement par les membres de la Cellule de crise".

Le taux d'incidence en Sarthe atteint 1 625,5 cas positifs pour 100 000 habitants, selon les chiffres de l'ARS publiés mardi 4 janvier. Il a plus que triplé en une semaine, un record depuis le début de la pandémie, pour atteindre le plus haut niveau de la région des Pays de la Loire. Sur une semaine, plus de 1,6% des habitants de la Sarthe ont contracté le coronavirus.