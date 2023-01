Mesures de précaution maintenues à l'hôpital de Saint-Brieuc face à l'épidémie de grippe

Ce mercredi 4 janvier 2023, le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc indique qu'il recommande toujours aux usagers d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. Les visites aux patients hospitalisés demeurent également suspendues, sauf dérogation.

ⓘ Publicité

Cette décision, déjà en vigueur en fin d'année 2022, est prise en raison de l'épidémie de grippe saisonnière et d'autres infections respiratoires "qui se maintiennent à un niveau élevé, entraînant un surcroît d'activité et de besoins en matière d'hospitalisation".

Le 3 janvier 2022, "près de 30 patients étaient hospitalisés au centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison du Covid-19, dont 3 en réanimation", précise la Direction de l'hôpital.

Même si le pic épidémique lié à la 9ème vague de Covid semble franchi en Bretagne, le centre hospitalier prend en compte le risque de rebond épidémique, en particulier en raison de la rentrée scolaire.

Des dérogations pour les visites

Les mesures de suspension des visites sont maintenues, sauf dérogation accordée par les services d'hospitalisation pour les cas de fin de vie, de forte dépendance ou d'impact psychologique. Des exceptions sont faites pour les secteurs de pédiatrie et de maternité, où la présence d'un accompagnant est autorisée en salle d'accouchement et pendant le séjour en maternité, et où la présence d'un parent auprès d'un enfant hospitalisé est également autorisée.

La décision d'élargir éventuellement le droit de visite (fratrie, deuxième parent) est laissée à l'appréciation des services.